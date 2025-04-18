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新北投資捷運店面選哪？這站租金第一「比第二多一倍」

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房仲統計新北市十大店租最貴的捷運站，板橋新埔站周遭店面平均單坪租金以4,657元居冠。房市示意圖／永慶房產集團提供
房仲統計新北市十大店租最貴的捷運站，板橋新埔站周遭店面平均單坪租金以4,657元居冠。房市示意圖／永慶房產集團提供

捷運站周邊人潮多，店面租金也節節上漲，永慶房產集團根據近一年實價登錄租賃資料，統計新北市十大店租最貴的捷運站，新埔站店面以平均單坪租金4,657元居冠，另外前十名捷運站點有4站位在中和新蘆線上，消費力最強。

根據永慶統計，位於新北市境內店租最貴的是位於板南線上的新埔站，平均單坪租金為4,657元，也是新北市唯一店租超過4,000元的捷運站點，且店租是第二名「三重國小站」多出將近一倍。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，新埔站坐落於板南線與環狀線交會樞紐帶，不僅擁有穩定的居住人口與成熟的生活機能，更因鄰近學校、夜市、辦公與交通樞紐，具備「高人流、高消費、高流動率」的優勢，店面效益高。

觀察新埔站周邊店租行情，已超越府中、南雅夜市等板橋傳統著名商圈，顯示其豐沛的商業潛力。

第二名則是三重國小站，平均單坪租金為2,585元。三重國小站位於三重區重陽路與三和路交會，緊鄰三重國小、光榮國中，三和夜市，加上四周圍繞著大量中高密度住宅區，早晚尖峰人潮明顯。

該站雖非觀光或大型商圈站點，但因居住人口多，帶動日常型消費的穩定支撐，如早餐店、飲料店、文具店、輕餐飲、藥局等皆有不錯發展空間，因人流穩定、店面CP值高，讓三重國小站周邊店面成為新北第二貴的站點。

進一步觀察店租前十名的站點可以發現，有4個站點位於中和新蘆線上，除三重國小站外，還有頂溪站、丹鳳站與南勢角站。

陳金萍指出，中和新蘆線因橫跨台北市、中永和、新莊、三重與蘆洲等多個區域，且行經路線皆為人口密集區，多數站點周邊生活機能也相當成熟、工作機會多，且各自形成捷運商圈，讓中和新蘆線沿線的店面租金行情名列前茅。

陳金萍表示，環狀線通車後，沿線站點可與松山新店線、中和新蘆線、板南線及桃園國際機場捷運多條捷運路線相連接，大大提升交通便利性與擴大通勤範圍，不僅讓中和新蘆線沿線商業活動熱絡、店租行情走強，也連帶讓環狀線沿線站點店面價值浮現，觀察前十名榜單中，環狀線也有3個站點上榜。

新北市捷運店面平均租金排行榜。資料來源／永慶房屋
新北市捷運店面平均租金排行榜。資料來源／永慶房屋

店面租金 機場捷運

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