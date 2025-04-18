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星宇台中—神戶定期航線首航 台中國際航點增至11個

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
星宇航空台中—神戶定期航線18日首航，未來每週飛航七班，中部鄉親可直接從台中出發。（民航局提供）
星宇航空台中—神戶定期航線18日首航，未來每週飛航七班，中部鄉親可直接從台中出發。（民航局提供）

星宇航空（2656）台中—神戶定期航線18日首航，未來每周飛航七班，中部鄉親可直接從台中出發。台中機場的國際航點也增至11個，每周飛航104班國際航班。民航局長何淑萍表示，今年第1季國際定期航線客運量達40萬人次，較疫情前同期恢復113%。

民航局指出，神戶機場今天啟動國際線營運，在星宇航空執行長翟健華、立委蔡其昌、何欣純、黃健豪、何淑萍與台中市觀光旅遊局長陳美秀剪綵後首航神戶；蔡其昌、何欣純與黃健豪等人均強調台中具有民眾消費力強等強大優勢，希望航空公司能在台中開闢更多國際航線。

何淑萍提到，台中國際機場今年航點與航班持續增加，夏季班表航點已達11個、恢復至疫情前79%，航班數為104班、恢復至疫情前94%；1至3月國際定期航線客運量達40萬人次，較疫情前同期恢復113%。尤其是星宇航空進駐台中國際機場後，先後開闢高松、沖繩、澳門、富國島及這次的神戶航點，今年1至3月載客數8萬人次，市占率已達機場國際線運量2成，期待下半年持續提升。

蔡其昌特別感謝星宇航空持續投資台中國際機場，他強調，中部地區有產業、人口及消費能力，絕對有足夠的市場，他會繼續努力推動與協助業者解決問題，拓展更多台中航線，為台中帶來繁榮。

何欣純除了感謝星宇航空願意把國際航線一條一條放在台中，為台中搭起世界空橋，也強調會繼續要求政府投注更多經費資源，讓台中國際機場更好。

此外，何淑萍說，台中國際機場已於112年7月完成既有航廈整體改善工程，除提升航廈年容量、運作效率及運用彈性外，今年4月也將完成新建聯絡滑行道及停機坪滑行道工程，將使停機坪運作更為順暢。

何淑萍強調，台中國際機場具相當大的市場潛力，未來除將持續協助航空公司儘速恢復航線或增加航班，連結全球各大城市外，也會繼續加速推動各機場之建設，讓民眾享有更便利又優質的旅運服務。

星宇航空 機場 航線

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