房市窒息！北市這區一個月只成交五間 房價也鬆動了
台北市地政局公布今年1月實價登錄量價動態，全市交易量持續下滑，1月僅338件，較12月減少90件，較前一年同期大減超過一半，多達8個行政區成交在30件以內，其中南港區一個月更只成交5件，呈現窒息量。
房價也鬆動，1月全市住宅價格指數130.21，較12月下跌0.34%，不過，較前一年同期仍上漲8.03%，標準住宅總價2,063萬元，標準住宅單價每坪65.7萬元，仍維持在高點。
各行政區12月交易量，1區增加、11區減少，增加者為中山區，較12月小增6%；減幅最大為南港區，較12月減少73%。
各行政區交易總額最多為信義區19.38億元、最少為萬華區，僅2.08億元，總額最高的信義區與最低的萬華區，差約8.32倍。交易總額增幅最大為大同區，較12月增加28%；減幅最大為南港區，較12月減少75%。
大樓住宅價格指數140.29，較12月140.28上升0.01%；公寓住宅價格指數116.07，較12月117.95下跌1.59%；小宅住宅價格指數129.69，較12月130.35下跌0.51%。
觀察全市、大樓、公寓及小宅之月線、季線及半年線趨勢，全市除了半年線上漲外，其餘皆下跌；大樓月線、季線、半年線皆上漲；公寓月線、季線、半年線皆下跌；小宅的月線下跌、季線持平、半年線則是上漲。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言