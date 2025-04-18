快訊

小S大女兒Elly「沒能見大S最後一面」 曬夜空照吐13字惹哭網友

整理包／大阪萬博現金無用！半年展期必看亮點、購票方式、特殊規定 完整攻略一次看 

梵蒂岡的傳教戰略？中國與教廷「秘密會議」

房市窒息！北市這區一個月只成交五間 房價也鬆動了

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
資料來源／台北市地政局
資料來源／台北市地政局

台北市地政局公布今年1月實價登錄量價動態，全市交易量持續下滑，1月僅338件，較12月減少90件，較前一年同期大減超過一半，多達8個行政區成交在30件以內，其中南港區一個月更只成交5件，呈現窒息量。

房價也鬆動，1月全市住宅價格指數130.21，較12月下跌0.34%，不過，較前一年同期仍上漲8.03%，標準住宅總價2,063萬元，標準住宅單價每坪65.7萬元，仍維持在高點。

各行政區12月交易量，1區增加、11區減少，增加者為中山區，較12月小增6%；減幅最大為南港區，較12月減少73%。

各行政區交易總額最多為信義區19.38億元、最少為萬華區，僅2.08億元，總額最高的信義區與最低的萬華區，差約8.32倍。交易總額增幅最大為大同區，較12月增加28%；減幅最大為南港區，較12月減少75%。

大樓住宅價格指數140.29，較12月140.28上升0.01%；公寓住宅價格指數116.07，較12月117.95下跌1.59%；小宅住宅價格指數129.69，較12月130.35下跌0.51%。

觀察全市、大樓、公寓及小宅之月線、季線及半年線趨勢，全市除了半年線上漲外，其餘皆下跌；大樓月線、季線、半年線皆上漲；公寓月線、季線、半年線皆下跌；小宅的月線下跌、季線持平、半年線則是上漲。

房市示意圖。圖／記者游智文攝影
房市示意圖。圖／記者游智文攝影

實價登錄 房價

延伸閱讀

藍營人士：蔣萬安豪賭博連任 迫朱立倫跟進推倒閣

北市警昨共舉7次牌 朱立倫喊「守夜」...現場支持者人數曝光

國民黨涉造假連署北市黨部主委抵達北檢 大呼冤枉

藍委拉倒柵欄替群眾開道「為何將人民頭家隔在外？」 北市警第3度舉牌警告

相關新聞

紡織業年終獎金排行榜出爐 「這公司」稱霸、平均近50萬元

薪資查詢平台《比薪水》最新報告揭露，2024年台灣鞋業紡織平均年終獎金為110,953元，穩居全產業前五。其中，聚陽實業...

房市警訊！北市1月房價、交易雙雙下挫 這三區成重災區

2025年1月台北房市呈現明顯降溫，不僅交易量與總額雙雙下滑，住宅價格指數也小幅下跌。根據北市地政局最新實價登錄資料，全...

講求性價比！建商北士科推案「8折讓利」如何吸引獲利王、隱形冠軍「接棒內科、南軟」

去年政府打房不打商辦，今年商辧一片看好。都美建設周二（4/15）於士林舉辦廠辦旗艦案「大河商爵」動土典禮，並宣佈公開銷售。都美建設董事長曹來春表示，這個案子經歷3年的整合，從設計到都更審查，走得非常辛苦，其中，就花了2年半時間取得建築執照。

台中百貨戰場 再添兩大咖

繼國泰置地廣場宣布與台北101合作，要在台中打造台中101之後，總投資破百億的漢神洲際購物廣場，也將在今年第4季試營運，...

中油挺永續 地球日送樹苗

響應世界地球日，台灣中油公司4月19日（周六）上午9時起在全台100處中油直營加油站舉辦「中油綠行動愛你愛我（2025）...

新商場 帶動區域房市

全台百貨商場興建潮湧動，其中四大百貨霸主三井LaLaport、漢神、第一大國際及台北101相繼卡位台中闢戰場，不僅百貨商...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。