房市窒息！北市這區一個月只成交五間 房價也鬆動了

台北市地政局公布今年1月實價登錄量價動態，全市交易量持續下滑，1月僅338件，較12月減少90件，較前一年同期大減超過一半，多達8個行政區成交在30件以內，其中南港區一個月更只成交5件，呈現窒息量。

房價也鬆動，1月全市住宅價格指數130.21，較12月下跌0.34%，不過，較前一年同期仍上漲8.03%，標準住宅總價2,063萬元，標準住宅單價每坪65.7萬元，仍維持在高點。

各行政區12月交易量，1區增加、11區減少，增加者為中山區，較12月小增6%；減幅最大為南港區，較12月減少73%。

各行政區交易總額最多為信義區19.38億元、最少為萬華區，僅2.08億元，總額最高的信義區與最低的萬華區，差約8.32倍。交易總額增幅最大為大同區，較12月增加28%；減幅最大為南港區，較12月減少75%。

大樓住宅價格指數140.29，較12月140.28上升0.01%；公寓住宅價格指數116.07，較12月117.95下跌1.59%；小宅住宅價格指數129.69，較12月130.35下跌0.51%。