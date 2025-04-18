數位投資夯 鋒裕匯理：七成五台灣人愛用

Amundi鋒裕匯理發布數位投資行為大調查，這項研究顯示，數位投資不再是年輕人的專利，各年齡層的投資人都在使用數位工具，至少77%受訪者會將部分投資組合配置在數位平台或應用程式，其中有75%台灣受訪者的數位投資比率亦較高。

這是歐洲首屈一指的資產管理公司Amundi鋒裕匯理第二次發表有關數位投資的研究，主要是分析零售投資人的數位化程度，包括是否透過數位平台進行投資，以及是否仰賴數位資訊或建議來做理財決策分析。本次涵蓋25個國家，調查對象超過11,000名、20-60歲的零售投資人，調查期間為2024年12月 至2025年1月 。

Amundi 鋒裕匯理表示，數位理財不限於年輕人，各年齡層都普及。這項研究顯示，數位投資不再是年輕人的專利，各年齡層的投資人都在使用數位工具。受訪者中，77%至少將部分投資組合配置在數位平台或應用程式上，其中近三分之一的人完全透過線上投資。

不同國家的數位投資比率也有所差異，例如：芬蘭（95%）、瑞典（89%）的投資人使用數位投資工具的比率最高，台灣（75%）的數位投資比率亦較高；日本（64%）和法國（65%）的比例則較低。此外，數據顯示，數位投資並非年輕人的專利，全球50歲以上的投資人中，有68%擁有數位投資。隨著數位化環境的擴展與年輕世代的成長，此比率可望進一步提升。

全球近四分之三（73%）的零售投資人透過數位管道獲取理財資訊或建議，其中歐洲略低（69%），亞洲較高 （76%）。不同資訊來源的偏好中，38%的投資人偏好透過電視、廣播、網路部落格和社群媒體上的意見領袖獲取投資建議，31%的投資人直接參考投資機構的官網。在社群平台影響力方面，YouTube 影響力最大（72%），其次是 Instagram（49%）和Facebook（46%）。平均而言，亞洲投資人相對較信賴數位意見領袖提供的理財資訊，歐洲投資人對數位意見領袖的依循度相對較低，特別是51-60歲的族群。

Amundi 鋒裕匯理資產管理通路與財富及被動式業務主管 方蔚思（Fannie Wurtz）表示，「這份《數位投資行為》大調查，能幫助我們深入了解投資人在數位時代不斷演變的投資期望與行為。調查結果強調了專業投資建議的重要性，無論透過數位或面對面方式，接受專業投資建議的投資人，擁有完整的投資計畫的可能性幾乎是未接受建議投資人的3倍。儘管全球數位投資通路持續成長，但促進金融教育，以及發展數位與專業理財顧問結合的混合模式，仍是協助投資人實踐長期投資目標的關鍵」。