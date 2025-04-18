台中掀私校南移熱潮！帶動南台中單元重劃區房市看漲
台中市掀起明星私校南移熱潮！原以北屯區為大本營的私校資源，近幾年加速進駐南台中單元重劃區，進一步點亮學區能量，不但帶動區域房市看漲，也引發購屋族高度關注。
目前已知，哈克尼斯國際實驗教育機構正式插旗南七期，而華盛頓幼兒園市政校與大都會探索幼兒園，也自七期與國家歌劇院周邊搬遷至單元二龍富路沿線，而華德福豐樂幼兒園則於年初落腳單元五。
南七期、市政核心單元二、單元五與13期不僅是學區南移受益區，也是建設話題與品牌建商積極布局的主力戰場，除了道禾、迦美地、惠來熊蒙特梭利等明星私校紛紛落腳南屯，明道普霖斯頓亦早在2021年斥資逾10.5億元購入台安段土地，南移趨勢明確。
近期，羅布森公司再捐贈1億元給市府，預計於豐樂公園旁興建南屯第3座公共圖書館「羅布森圖書館」，不僅擴大購屋熱區，也驅動建商鎖定三代家庭與學齡買盤。
其中，位於文心森林公園旁的哈克尼斯國際實驗教育機構小學部，預計9月正式開學，現已開放招收小學一至三年級，並於4月19日舉行招生說明會，主打跨領域與國際導向教學，為區內注入新教育資源，也終結「無私小」空窗期，預料將成為許多家庭客心中首選。
市政核心部分，精銳建設早布局四筆逾2,000坪基地，其中「精銳ABBA瑞至」以2,032坪三面臨路格局、46與55坪四併純住宅為主力，樓高3.6米、戶戶三面採光，最高單價81.2萬元。
「精銳LEAD」位於國際級足球園區旁，主打野奢度假風格，規劃34至40坪產品，擁有三座主題花園與無店面設計，成交單價最高達74.2萬元，為南台中熱度指標之一。
預計2025年第2季公開的「雙橡園1518」，座落公益路黎新公園旁，鄰近李科永圖書館與黎明新村，周邊學校包括四季藝術幼兒園與大都會探索幼兒園，延續「超大基地只蓋一棟」理念，主打32、45、65坪三種南向產品。
13期方面，鉅虹建設積極推動「種籽計畫」，已完銷「天蒔」、「天麗」，並將於4月底在昌明段推出雙案「蒔荃」、「蒔美」。
其中，「蒔荃」為23至28坪2房、「蒔美」則為3,000坪基地、38至41坪3房產品，綠覆率高達2,200坪，設迎賓車道、四季花園與地下水幕天井，主攻三代同堂與自住族群，市場預估高樓層單價上看7字頭。
而13期推案目前集中昌明段，順天建設（5525）也於文心秀泰商場旁推出新案「MR.L」，主打45至90坪產品，首波實價揭露最高成交單價達81.1萬元，在區域中高端市場具高度關注度。
住商不動產七期南屯店經理黃盟翔指出，明星私校與住宅市場長期具「互利效應」，家長型買盤多半願為學區配套支付更高溢價。「當區域同時具備教育資源、品牌建商、生活圈與綠帶優勢時，即便總體經濟波動，仍具備長線支撐，是自住與換屋客群最關注的首選」。
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