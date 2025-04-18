新光三越攜手800個 ESG 品牌專櫃 打造永續購物新日常

新光三越響應4月22日世界地球日，以實際行動邀請消費者一起加入永續愛地球的行列，包括：全面推動貴賓卡APP數位化，減少超過400萬張塑膠會員卡發行、電商平台skm online更自2023年起積極響應環境部－網購包裝減量計畫，推動「循環紙箱專案」，採用100%再生紙漿紙箱，一年即減少約1.8噸碳排放等，不僅持續降低能源消耗、節能減碳外，新光三越更持續擴大引進永續消費概念品牌，聯手逾800個ESG概念品牌專櫃，共同響應永續消費生態圈，用實際行動落實綠色消費。

為了實踐綠色消費，新光三越聯手超過800個ESG永續概念品牌專櫃，從美妝空瓶回收、環保限定組合到創新永續商品全面上架，打造綠色購物新日常，包括：LANCOME、KIEHL’S、shu uemura、ORIGINS、DARPHIN、L'OCCITANE、IPSA、Melvita、KERASTASE 、INNISFREE等美妝品牌推出回收空瓶贈品牌點數活動、JINS「廢鏡新思」計畫邁入第4年，持任一品牌眼鏡回收即贈300元品牌折價券等；而綠色商品，首選推薦：LANCOME首度推出可替換補充蕊的超極限肌因賦活露、全新包裝減少35%塑膠原料的ORIGINS蘋果奇肌地球月限定組、採用純素配方並以使用100%可回收環保材質瓶身的AVEDA蘊活煥欣豐盈菁華環保包、百分之百循環再造零廢料產生的國民手機殼RHINOSHIELD、以100%可回收永續素材製作的台灣設計師時裝品牌UUIN、使用寶特瓶回收紗線織成的針織女鞋inooknit、採用以海廢塑膠製作而成的再生海洋紗布─Tiger Family 守護海洋系列超輕量護脊書包等多樣永續商品，新光三越持續邀請消費者從每一次消費開始，實踐生活中的綠色美學。

隨著炎炎夏日即將到來，面對夏季氣溫飆破30度的用電高峰，新光三越響應環保永續，號召全民加入節能家電省電行動，特別網羅多款一級能效家電助攻降溫又省電，包括：採用智慧電量管理輕鬆達到節能與冷房效果的集雅社LG DUALCOOL™ WiFi 雙迴轉變頻空調-極淨系列、透過AI計算最佳運轉模式達到省電效能的元暉MITSUBISHI 607L日製玻璃鏡面變頻六門冰箱MR-WZ61K、韓國消費者喜愛度第1名！節能一級的集雅社（2937）LG 18L PuriCare™雙變頻除濕機MD181QWE0等，搭配政府住宅家電汰舊換新節能補助與節能電器退還減徵貨物稅雙政策，最高補助達5,000元，為地球環保盡一份心力的同時，還能大省荷包！不僅如此，新光三越亦舉辦多場永續愛地球活動，包括：高雄左營店與「好好愛牠協會」攜手策劃《好好愛牠的大小事》插畫展，集結20位台灣插畫家，以藝術喚起動保關注等，邀請全民從消費開始，一起加入綠色新生活。