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紡織業年終獎金排行榜出爐 「這公司」稱霸、平均近50萬元

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
成衣紡織業示意圖。圖／AI生成
成衣紡織業示意圖。圖／AI生成

薪資查詢平台《比薪水》最新報告揭露，2024年台灣鞋業紡織平均年終獎金為110,953元，穩居全產業前五。其中，聚陽實業（1477）以490,833元高居第一，獎金水準是同業三倍，遠甩儒鴻（1476）、飛雁、信源與遠東新世紀（1402）等紡織大廠，成為代工產業中的薪資霸主。

《比薪水》資料指出，聚陽長期主攻 ODM（設計代工），直接對接國際品牌，掌握設計與交期彈性，維持高毛利與穩定訂單。平均月薪達60,791元，總廠長年薪高達300萬元，年薪制度以18個月起跳，年中獎金約為年終七成，外加績效獎金，是紡織業薪資最優渥的公司。

然而，美國總統川普宣布自2025年起對台灣、越南、印尼等地紡織品課徵32%關稅，對以東南亞為主要產線的聚陽構成直接衝擊。美國目前是聚陽出口最大市場，占比超過七成，關稅一旦實施，勢必影響接單競爭力與整體獲利能力。

同樣處於美國市場壓力，不同紡織企業的策略各異。比如儒鴻宣布暫緩印尼擴廠，聚陽提早布局免稅國家薩爾瓦多；遠東新世紀擁有美國本地產線，可望承接部分轉單；信源則因主攻潛水衣與功能性布料，短期影響相對有限。

《比薪水》分析指出，台灣紡織業能否延續高年終與高薪水，關鍵在於是否具備穩定供貨的彈性與研發附加價值的能力。聚陽能否守住獎金冠軍寶座，將是關稅壓力下的觀察重點。

年終獎金 美國 聚陽

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