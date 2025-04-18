響應世界地球日 高鐵備3,600株樹苗打造低碳永續台灣

台灣高鐵公司（2633）響應「世界地球日」，攜手農業部林業及自然保育署共同舉辦「共植美好」贈苗活動，將於4月22日世界地球日當日上午10：30至12：00，於高鐵桃園、台中及左營站三站各贈送1,200株，總計將發送3,600株台灣原生樹苗。預估這些樹苗成長後可減碳約150公噸，可以有效促進環境永續的綠色目標。

台灣高鐵公司表示，每位旅客限領取1株樹苗，但為響應2025年全球地球日主題：「Our Power, Our Planet-地球力」，鼓勵旅客從步行開始力行減碳，並多使用無紙化電子票證，凡於現場出示手機已下載的「T-EX行動購票」App或當日手機票證者，可再加領1株樹苗；若於4月1日至4月22日其中1天，手機或任何穿戴裝置中，走路步數超過8,000步之紀錄，亦可再加領取1株（不挑苗種）。歡迎旅客一同植樹綠化環境，更在日常生活中以實際行動支持環保。

台灣高鐵公司表示，「共植美好」贈苗活動呼應世界地球日的精神，強調每個人都能為地球盡一份力，鼓勵民眾出行多選擇高鐵等低碳運具。今年活動特別邀請農業部林業及自然保育署人員，於贈苗現場為旅客及民眾講解台灣原生植物的知識，希望藉由教育宣導提高民眾環保意識；同時，也號召高鐵員工熱情參與，齊心推廣台灣原生植物栽植，以實際行動展現高鐵人守護環境、關懷土地、實踐企業永續責任的企業承諾。

本次贈苗活動，桃園站發送樹苗為月橘、山黃梔及田代氏石斑木，台中站發送樹苗為月橘、小葉赤楠、野牡丹、短柱山茶、華八仙及臺灣百合，左營站發送樹苗則為月橘、金門赤楠、厚葉石斑木、鵝掌藤、蘭嶼柿及蘭嶼羅漢松，展現台灣原生植物的多樣性。所有贈送的樹苗皆使用可分解的紙漿育苗盆或生物全分解育苗盆盛裝，方便旅客可將育苗盆連同樹苗直接放置到未來要移植的大盆中，待自然分解後轉化為養分，落實循環利用並兼顧環保便利。

台灣高鐵公司強調，這次活動所發放的苗木由林業及自然保育署轄下各分署提供，皆為適應台灣氣候的原生植物，不僅能美化環境，更能提供動物和昆蟲良好的棲息場所，維持生態平衡。誠摯邀請旅客一起讓綠意遍布台灣每一處角落，創造人與自然和諧共融的環境，讓生態永續發展。