關稅戰攪得天翻地覆 六成八上班族對政府救市缺乏信心

川普近期陸續拋出關稅政策，全球股市紛紛迎來重大災害，投資人哀鴻遍野。根據1111人力銀行18日發布的最新調查顯示，有高達68%的上班族對於政府這一次救市策略表達擔憂，顯示出政府現階段除了政策的介入，更需加強與企業與民眾的溝通，以穩定民心。

此外，這波股災除了讓上班族感到個人財務吃緊，目前也有部分的企業端開始感受到壓力。調查顯示，有64.6%的上班族，任職的公司並沒有太大的影響，依舊正常營運。但卻有6.7%的上班族表示，任職的公司已經出現被撤單或停單的狀況；另外有6%的人面臨遭公司縮短工時；3%被迫放無薪假；甚至已有3%的人遭遇裁員。

交叉比對之後發現，「任職公司出現被撤單或停單狀況」、「縮短工時」和「被迫放無薪假」的職業類別，以「傳產製造業」為最大宗，看得出來在這一波關稅風暴中，對於傳產製造業影響最為劇烈。至於，已經開始裁員的產業別中，則是以「資訊科技業」為最多數。

1111人力銀行公關經理莊雨潔認為，近來的確有不少國際科技巨頭裁撤員工，台灣部門可能也會配合國際情勢，做人力的調整，另外，的確也有傳出部分科技業可能受到這一波關稅風暴影響終止計畫、進而裁員，但也需看企業生產的內容而定。

「這波經濟不確定性，確實讓不少人回想起疫情初期的恐慌感」，1111人力銀行公關經理莊雨潔指出，根據調查結果顯示，上班族最焦慮的前五大問題依序為：通膨與物價上漲（62.8%）、景氣低迷（44.5%）、投資虧損（35.9%）、生活品質下滑（31.7%）、對政府失去信心（25%）。

而面對公司前景的不確定，有29.2%的人選則維持往常工作步調，有18% 的人選擇兼差以分散風險，12.1%則選擇與公司共體時艱，另外，也有有部分人則選擇積極進修，考取證照自我增能（10.9%）。至於，在兼職選項中，最受歡迎前三名依序為：文書行政（24.3%）、餐飲內外場人員（15.2%）、理貨人員（12.1%）。

1111人力銀行總經理張篆楷觀察，自4月初至中旬，平台上的兼職工作瀏覽數較去年同期大增13.6%，反映出市場對「第二份收入」的高度需求。張篆楷也建議，求職者不妨多利用履歷健診、AI小精靈等平台工具，提升求職效率與職場競爭力，為自身創造更多轉機。

這場由全球政策牽動的股市波動，不僅讓人重新檢視投資策略，更將焦點拉回「職場穩定性」與「多元收入來源」的重要性。對上班族而言，如何在變局中找到穩定，或許不再只是被動等待市場回穩，而是能否積極啟動第二條生存跑道的動力與勇氣。

上述「全民兼差拓財源意願調查」問卷，是1111人力銀行自2025年4月3日到4月16日，針對求職會員進行網路問卷隨機抽樣，有效樣本數為1,009份，正負誤差值2.8個百分比。