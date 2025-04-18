台南房市真涼了？實價揭建商搶地火力全開、3區創新高

台南房市真涼了？內政部資料顯示，今年首季台南買賣移轉數大減4成，寫下8年新低，不過，房仲觀察內政部實價資料發現，近期台南再現多筆創新高土地交易，顯示業者仍然看好南科房市前景。

其中，位於台南永康區鹽行國中重劃區的平道段310地號等3筆商業地，約793坪，去年12月由桃園建商「大牛牛建設」，以6.27億元買下，單價達79萬元，刷新鹽行國中重劃區土地單價新高，也登上永康區商業用地新地王。

另外，今年2月，歸仁高鐵特區武東段1081.96坪住宅用地，由台北一名蔣姓自然人，以總價5.51億元無貸款入手，該總價登上歸仁區2023年以來，最高總價土地交易，每坪成交單價51萬元，亦為武東段史上單價次高紀錄。

同樣在今年2月，安平市政特區金華段574.75坪住五用地，由台北正群建設，同樣無貸款5.7億元入主，成為今年安平區最高總價土地交易，每坪成交單價99.2萬元，亦刷下安平區歷年土地單價次高紀錄。

台灣房屋台南中華加盟店店東張文龍表示，鹽行國中重劃區位於南科與台南市區之間，聯外交通便利，與大橋生活圈串連為永康新都心軸帶，並有台南市立總圖、創意設計園區等，近年吸引國泰、茂德、遠雄（5522）等大咖建商進駐插旗。

據了解，買家大牛牛建設為桃園老字號建商春虹建設相關企業，該集團旗下目前在台南推案，包括永康「奇美京鑽」及舉喜重劃區的「南灣之星」等案。

張文龍指出，單價創新高土地屬於高容積率的商業用地、面臨平道路且地形方正，鄰地還有整合空間，更顯地段價值，而鹽行國中重劃區屬新興重劃區，區段目前尚無成屋，約有9個預售大樓新案銷售中。

該筆土地一旁就是寶佳集團旗下櫻花建設的預售案「櫻花南科之櫻」，最高單價站穩4字頭，其他如「國泰仰睦」、「遠雄山禾」等案，最高則已站上5字頭，以該筆購地成本估算，未來推案開價應上看5字頭。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，南科2023年產值首度超車竹科，正式稱霸國內科學園區成為龍頭，吸引各地投資人積極前進台南布局。

其中永康鹽行國中重劃區及歸仁高鐵特區，為南科至沙崙綠能科技園區黃金走廊的一環，安平市政特區為台南市政核心，高端住宅市場發展定位成熟，住宅供需強勁，且被收購的土地本身條件佳、開發價值高，相對更具創價優勢。

李家妮表示，雖然台南近期房市表現趨緩，首季買賣移轉棟年減四成，不過建設及產業紅利豐沛的區段，條件優質的土地仍強力吸引建商積極進場提前布局，也展現業者對區域未來的前景信心。