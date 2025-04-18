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星宇航空首航神戶 成神戶機場首班國際航班

經濟日報／ 記者黃淑惠／神戶即時報導
星宇航空策略長劉允富致詞時表示，神戶機場的啟用，對於台日的觀光有很大的幫助。黃淑惠攝
星宇航空策略長劉允富致詞時表示，神戶機場的啟用，對於台日的觀光有很大的幫助。黃淑惠攝

星宇航空（2646）18日正式開航神戶-台北（桃園）航線，台北-神戶首航班JX834於上午6:20出發，預計於當地時間10:00抵達，成為首班飛抵神戶的國籍航空，也是神戶機場轉向國際化後迎接的第一班國際航班。

星宇航空策略長劉允富致詞時表示，很榮幸代表星宇航空參加神戶機場國際包機首航紀念儀式，這條航線從籌備到正式開航，為台灣與神戶的交流邁出了嶄新的一步。

神戶是星宇航空開闢的第十一個日本航點，隨著世界博覽會開幕，神戶將迎來大量的國際遊客，這條航線的開通進一步為兩地的交流提供更便捷的交通選擇。

希望這條航線不僅能讓更多的台灣旅客體驗到神戶的美麗，同時也歡迎神戶的居民能夠更多來到台灣，享受台灣的熱情文化與美食。更榮幸成為神戶機場第一家使用永續航空燃油的航空公司，星宇航空將持續秉持精品航空的理念，提供更優質、更貼心的飛行體驗。

星宇航空18日同步於桃園國際機場、台中國際機場、神戶機場三地舉行首航活動，與旅客紀念歷史性的一刻；其中，台中國際機場也將舉辦隆重的剪綵儀式，由民航局何淑萍局長、立法院蔡其昌委員、立法院何欣純委員、立法院黃健豪委員、台中市政府觀光旅遊局陳美秀局長、台中航空站張瑞澍主任、翟健華執行長共同剪綵，為台中-神戶航線揭開序幕。

劉允富進一步表示，在歡喜開航的同時，星宇航空宣布將與日本知名石油公司之一的Cosmo Oil Marketing Co., Ltd. 簽訂合作備忘錄，成為首家於神戶機場使用日本自產永續航空燃油（Sustainable Aviation Fuel，簡稱SAF）的航空公司，本次星宇航空共取得20公噸的SAF，每添加一噸SAF可減少2.67噸CO2的碳排放，星宇航空自開航以來，新機交機的飛渡航班也早已使用至少5％的SAF，未來也將持續提升添加比例，為永續發展做出更多貢獻。

神戶自古是日本對外的重要門戶之一，日本第一家咖啡廳於約150年前誕生於此，為了讓旅客在登機前就開始體驗神戶復古又充滿異國風情的魅力，星宇航空便將桃園機場候機室打造成復古咖啡廳，為早班機旅客提神充電，讓旅途從候機開始就充滿儀式感。

此外，星宇航空更準備充滿濃濃神戶味的手拿板，讓旅客出發前先預習神戶特色，不僅有知名景點生田神社、神戶港塔、還有令人口水直流的神戶牛及各式目不暇給的神戶甜點。

日本的神戶機場舉行啟用典禮，星宇航空成為首班飛抵神戶的國籍航空。黃淑惠攝
日本的神戶機場舉行啟用典禮，星宇航空成為首班飛抵神戶的國籍航空。黃淑惠攝
日本神戶機場第二客運航廈18日舉行啟用典禮。黃淑惠攝
日本神戶機場第二客運航廈18日舉行啟用典禮。黃淑惠攝
日本的神戶機場舉行啟用典禮，星宇航空成為首班飛抵神戶的國籍航空。黃淑惠攝
日本的神戶機場舉行啟用典禮，星宇航空成為首班飛抵神戶的國籍航空。黃淑惠攝
日本神戶機場第二客運航18日啟用典禮。黃淑惠攝
日本神戶機場第二客運航18日啟用典禮。黃淑惠攝
長榮航空日本總主任陳啟偉參加神戶機場啟用典禮。黃淑惠攝
長榮航空日本總主任陳啟偉參加神戶機場啟用典禮。黃淑惠攝
日本神戶機場18日啟用，當天首航的四家航空業者包括星宇航空、大韓航空、長榮航空及吉祥航空。黃淑惠攝
日本神戶機場18日啟用，當天首航的四家航空業者包括星宇航空、大韓航空、長榮航空及吉祥航空。黃淑惠攝

星宇航空 桃園機場 神戶 航線

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