氫谷動能攜手研華、東元 打造第一台國產氫能電巴

氫能巴士將在本季於高雄上路！工業電腦大廠研華（2395）宣布與高雄氫谷動能合作，打造台版自研自製氫能巴士，隨中油加氫站開幕，台灣第一台氫能電巴將在高雄市上路，參與此次供應鏈的台灣隊成員還有東元（1504）、順益汽車、豐田通商、江申（1525），台灣將成為全球少數具自製氫能電巴國家。

各國陸續開始買氫能巴士取代燃油巴士，降低都市碳排，業者指出，各國用氫能，但真正具自研自製氫能電巴的國家目前僅10家，研華17日宣布與高雄氫谷動能合作，協助其自主設計與製造的台灣首輛國產氫能電動巴士，提供智慧巴士解決方案，該電巴已經從3月初開始在高雄市區申請道路測試。

中油也將在高雄楠梓及台南各設立加氫站，隨本季基礎建設完備，氫谷電能的電巴將正式在市區巴士服役，使台灣成為全球具製造氫能電巴10國之一。

研華表示，該氫能電動巴士由氫谷動能自主設計，具備約15～20分鐘快速加氫、續航超過450公里的效能，研華的AI解決方案可以提升行車安全、駕駛行為管理、預防性維修以及降低營運成本。

研華智能服務事業群資深協理林威佐解釋，研華Edge AI與車載智慧平台可讓電巴有即時感知與智慧判斷的能力，TREK車載電腦可即時分析車輛行駛數據，並支援前車距離監控、車道偏移警示、盲點偵測、駕駛異常行為辨識等AI安全功能。系統也涵蓋到站預報、多媒體廣告播放、車隊調度與駕駛班表管理。

高雄市對氫能電巴支持，過去曾有新創彩碤氫能也有意打造氫能電巴，但後來因股東成分複雜，營運不如預期，後來進入清算程序。

而氫谷動能2024年6月成立，在獲得股東支持下，由彩碤前董事長鄭英豪出任氫谷動能董事長，接續完成未竟的氫能夢。

氫谷動能打造的電巴供應鏈伙伴包括東元（直流無刷馬達）、研華提供AI解決方案、豐田通商負責電池、順益汽車負責車身、江申打造底盤，預估今年電巴關鍵零件的本土自製率約55~60%，而今年底本土業者打造的氫氣儲存碳纖瓶也將申請聯合國RE34安全認證，一旦完成進口替換，2026年氫谷動能的氫能電巴自製率將提升至70~75%，

氫谷動能表示，一台氫能電巴20分鐘可充飽，能支持一整天路線工作，一個加氫站一次可以供應7~10台電巴，未來將在高雄市公車路線示範線服役。