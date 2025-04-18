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租金補助單親家庭喘口氣！弱勢單親戶補貼率中位數近6成

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
內政部實施租金補貼，協助弱勢族群降低租屋壓力。圖／聯合報系資料照片
內政部實施租金補貼，協助弱勢族群降低租屋壓力。圖／聯合報系資料照片

在物價與房租雙雙上漲的壓力下，政府推動的租金補貼政策，對於經濟條件較弱的單親家庭，成為一大生活支柱。根據內政部公布的最新數據，截至112年底，全國租金補貼率中位數為48.0%，而單親家庭的補貼率中位數為50.0%，弱勢單親家庭則高達59.1%，顯示租金補貼對減輕其居住負擔發揮了明顯效果。

所謂租金補貼率，是指補貼金額占實際租金的比例。依據內政部統計，以中位數來看，代表有一半以上的受補貼戶，其租金負擔被減輕超過這個比率，也就是說，全國每兩位租屋補貼申請者中，就有一位的租金支出被減少了超過48%；若是單親家庭，更有半數租金支出被減少一半以上，弱勢單親家庭甚至接近六成。

統計報告指出，全台目前約有70.5萬戶單親家庭，占全國戶數的7.7%，其中將近一半、約35萬戶，屬於弱勢單親家庭，無論在人數或需求上，都是租金補貼的重要對象；從區域來看，單親與弱勢單親家庭主要集中在六都，尤其以新北市、高雄市與臺中市戶數最多，代表都會區的住房補貼政策需求更為迫切。

內政部指出，推動租金補貼政策的核心目的之一，就是協助經濟較弱勢的家庭降低基本居住支出，特別是針對扶養未成年子女的單親家長。統計顯示，目前單親家庭平均每戶有1.5位子女，其中弱勢單親家庭有超過13萬戶需要扶養未成年子女，若未能有效協助，恐將對兒童的生活與教育造成連鎖性影響。

在高房價、高租金的壓力下，租屋族群的處境日漸艱難。透過補貼金額與申請門檻的調整，使政策資源能更有效分配到真正有需要的家庭，是政府施政的重點之一。內政部表示，未來也會持續觀察租補政策對不同族群的影響，調整制度細節，讓更多有需要的家庭能住得起、住得安心。

內政部 租屋 租金補貼

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