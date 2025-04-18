星宇航空雙喜臨門！策略長劉允富分析：日本線含金量最高

星宇航空（2646）18日雙喜臨門！日本的神戶機場舉行國際線啟用記者會，星宇航空成這個機場啟用的首航業者，今日也是星宇航空日本線第11個航點啟航。星宇航空策略長劉允富分析，日本線布局已成為含金量最高的地區，日本線占全體營收接近五成，隨著新航線的開航，成為推動營收、獲利成長的最重要動能。

日本神戶機場18日啟用在機場舉行啟用典禮，當天首航的四家航空業者包括星宇航空、大韓航空、長榮航空及吉祥航空。

星宇航空策略長劉允富指出，神戶是日本第七大神市，日本是國人最愛出遊的旅遊地點，神戶國際機場的啟用，可以串起京阪神生活圈，神戶機場到-大阪梅田車站約30分鐘，到神戶市區僅需要18分鐘。

日本對於國人來說是充滿魅力的航線，即便川普關稅政策出來，預計仍會對旅客的出遊信心帶來衝擊，然而，日本的匯率對國內旅客太有吸引力，以這樣的旅客結構，日本線受到川普的關稅政策波及訂位變化相對小，機票價格平穩， 2025年還是看好日本市場。

星宇航空相當重視日本線布局，日本航線是集團營收貢獻主要來源，以2025年第1季日本線占全體營收接近五成、每周飛日本航班共101班，對於總航線的占比為41％，尤其，日本載客第1季的平均載客率超過九成，成為星宇三大航線布局當中含金量最高的航線。

針對日本線，星宇航空會放大機型來持續推升營收，也希望可以繼續加密航班，擴大日本線的動能，下半年也還會規劃全新航點，最快夏季班表有望揭曉。

所以這次星宇航空的神戶航線布局，是採台北、台中兩地出發，對於這條航線未來發展抱著相當高的期望，隨著這神戶航線的開航大阪、神戶關西總運能來一起計算，讓旅客不同點進出，才能發揮競爭力。