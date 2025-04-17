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響集團「響板前燒肉」隱身七期南側 寵愛台中燒肉族

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
「響板前燒肉」主打高端頂級日本牛肉，依照時節可品嚐日本不同地區的和牛。業者提供
「響板前燒肉」主打高端頂級日本牛肉，依照時節可品嚐日本不同地區的和牛。業者提供

台中燒肉餐廳再添生力軍！最新營運的「響板前燒肉」主打高端頂級日本牛肉，依照時節可品嚐日本不同地區的和牛。特別的是，店址捨棄進入具集客力的餐飲聚落商圈，而是選在七期南側商業住宅區，吸引不少企業二代包場，及鄰近區域的潛在顧客就近享受美食。

響集團旗下的「響板前燒肉」主打頂級和牛與專人代烤服務，提供高端日式燒肉體驗。顧客可於板前欣賞師傅烤肉技藝，享受最佳熟度與風味。餐廳採日式奢華設計，提供私人包廂，適合約會、商務聚餐及慶祝活動，搭配多款精緻套餐，讓用餐成為味覺與視覺的雙重享受。

響集團執行常董陳天文表示，燒肉市場競爭，消費者口味也朝向多元精緻化，展店沿襲過往經驗，沒有選擇兵家必爭的餐飲商圈，而是逆向思考在重要商圈的邊陲地帶，展現集團獨到的「區域型藍海策略」，全力開發此區上班族與年輕客層。因此特別在平日午間推出日本和牛豪華商業特餐，讓消費者以高CP值嚐鮮，輕鬆品嚐頂級食材的原始風味。

「響板前燒肉」以日本和牛為主要肉品食材，選用不同品種與部位的肉品，主廚再依照油花分佈搭配醬汁，讓燒肉更具獨特的風味口感。春季菜單特別選用日本宮崎縣有機飼養的江田牛，以及山形縣和牛、北海道知床牛、澳洲穀飼和牛，消費者可以跟著各色菜單循序漸進，體驗和牛肉質的韌性與特色。

為了提供顧客個人的客製化服務，肉品師會依據菜單特色與消費者用餐習性，將和牛燒肉料理穿插搭配演繹，層層堆疊口感，讓和牛分佈均勻的油花與肉質柔嫩細膩的甜美，能在炙烤中層次分明的呈現，使每一次的用餐體驗都能獨一無二。

另為表達對食材挑選的謹慎，「響板前燒肉」還搭配有每天產地直送的澎湖軟絲、2010年至2016年行政院農委會漁業署評鑑第一名的雲林優質烏魚子、以非基改大豆玉米與綠藻靈芝配方所飼養的苗栗牧場友善蛋品等。

而米食的選用也不馬虎，特挑台農71號霧峰益全有機香米，這是由日本絹光米與台灣台稉四號試驗育成而成，透過有機栽培，讓米飯帶有淡淡的芋頭香氣，口感帶Q、尾韻甘甜，再加上主廚用蝦頭熬製的紅油，搭配鹽蔥，淋上獨特醬汁後的米飯，更能搭襯燒肉的濃郁，將味蕾緩緩收合成甘甜的餘韻。

陳天文特別推薦品嚐山形縣的「A5和牛牛小排」，因為肉質細緻，能兼具油脂豐富與甜美肉感。在肉品師快速炙燒中，便能香氣四溢，隨即品嚐到保有咀嚼彈性，但仍是入口即化的和牛品質。

而常客最敲碗喜愛排行第一名的「月見紐約客壽喜燒」，採用牧場直送的蛋品，是穀類、綠藻、靈芝所飼養，看著一圈一圈透白清澄的蛋清蛋白與蛋黃，主廚再以特調的松露醬搭襯，讓此款猶如壽喜燒口感的和牛料理，品嚐到絲綢般的滑順。

吃燒肉也吃創意。湯品融合了台南招牌的「現沖牛肉滾湯」煮法，看似簡單的薄片牛肉、薑絲，主廚同樣需費時與嚴格的刀工處理，還需要搭配蔬果熬煮8小時，透過冰鎮後才能有鮮甜精華的和牛高湯。

「響板前燒肉」選在七期南側商業住宅區，吸引不少企業二代包場。業者提供
「響板前燒肉」選在七期南側商業住宅區，吸引不少企業二代包場。業者提供
「響板前燒肉」主廚Rex每天細緻刀工處理日本和牛，推出高檔美食。業者提供
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日本和牛 消費 餐飲

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