寶成：持續與品牌客戶溝通

寶成（9904）昨（17）日代重要子公司裕元工業公告第1季盈利警告，讓業界大感意外。針川普對等關稅暫緩90天實施，寶成仍強調，持續與品牌客戶保持密切溝通，並會根據品牌客戶的需求，做合適的因應。

業者表示，裕元盈利警告與關稅戰沒有直接關係，但大家面對的大環境都是一樣的，但各家鞋廠營業費用、毛利率及每股獲利卻不一樣，主要還是要看管理層面。

寶成自結3月合併營收218.12億元，月增17.1%、年增3.6%，回到年月雙增走勢；累計第1季合併營收670.36億元、年增5.9%，為單季同期第六高，其中製鞋業務3月營收年增3.5%，為連續13個月年增正成長，顯示製鞋產業景氣復甦方向明確。

事實上，裕元負責的製鞋業務雖為寶成主要營收貢獻來源，但裕元的獲利表現，對整個集團來說比重並不高，尤其近幾年寶成集團在品牌通路、業外轉投資與金融操作方面，著墨甚深，業外轉投資收益已成為主要獲利來源。

而據最新品牌調查，也發現市場開始洗牌，消費者對於品牌忠誠度降低，對創新鞋款、材質等接受度提高，帶動新興品牌搶占傳統運動品牌市占，這些高毛利鞋款未來幾年亦將享有較高成長幅度，也有待寶成深耕。