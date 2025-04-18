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寶成旗下 裕元發出盈利警告

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導
全球製鞋龍頭寶成17日代重要子公司裕元工業發出「盈利警告」表示，裕元工業董事會擬知會其股東及潛在投資者，首季獲利恐呈現年減。圖為一間位於越南的製鞋廠。(路透)
全球製鞋龍頭寶成17日代重要子公司裕元工業發出「盈利警告」表示，裕元工業董事會擬知會其股東及潛在投資者，首季獲利恐呈現年減。圖為一間位於越南的製鞋廠。(路透)

寶成集團旗下裕元發出盈利警告。全球製鞋龍頭寶成昨（17）日代重要子公司裕元工業發出「盈利警告」表示，裕元工業董事會擬知會其股東及潛在投資者，首季獲利恐呈現年減。

根據公告，裕元就今年第1季未經審核合併財報所作初步檢視，預期第1季歸屬寶成的稅後純益，將較去年同期的溢利1億美元減少，減幅估不超過25%。

美國宣布對等關稅政策後，對全球經濟景氣造成嚴重衝擊，首見上市公司公告盈利警告，備受矚目。尤其全球製鞋產業景氣正穩健復甦，寶成卻突然代主要負責製鞋業務的裕元公告第1季盈利警告，也讓業界大感意外。

寶成去年每股稅後純益5.44元，獲利創歷史新高。董事會昨天也通過去年度盈餘分配案，每股擬配發1.7元現金股利，配發率約31.2%，以昨天收盤價30.7元計算，現金殖利率5.53%。

寶成指出，根據裕元現有資料，上述的溢利降幅，主要由於複雜多變的全球經濟格局，導致經營環境波動，並造成鞋類產品製造單位成本上升，包括生產效率下降、人工成本上升等，進而對毛利率產生負面影響。

其中，在生產效率下降方面，寶成表示，各個製造廠區的產能負載不均，以及新增產線及新設鞋面加工廠爬坡進度不如預期，導致生產效率未達設定標準、無法如期降低加班需求及其他相關成本。

在人工成本上升方面，製造業務人數同比上升高單位數百分比，加上各地薪資上漲，推高人工成本。而生產效率未達預期，不足抵銷薪資成本壓力。

寶成表示，此次公告所載資料，僅基於裕元工業董事會對第1季之現有未經審核合併財務報表的初步評估，其未經裕元會計師審核或審閱，亦未經裕元審計委員會審閱。

寶成 薪資

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