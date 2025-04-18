危機處理 中鼎三策略因應

對於BKRF工程案、業主GCEH聲請重整，中鼎（9933）昨（17）日表示，集團事先已擬好因應三策略，要投資人別擔心；該公司表示，當初該工程一完工，就已做了抵押權設定，金額高於應收帳款，估計此應收帳款應可逐步收回。

因應此一重大踩雷事件，中鼎表示有三策略，包括第一與其他債權人事先協商，第二已與GCEH其他債權人在業主既存債務達成「分年清償」初步共識，最後集團已依此共識，擬訂重整支持協議提交法院。

中鼎表示，公司目前帳上現金及約當現金有超過200億元，每年新承攬工程金額超過千億元，公司營運無虞。

中鼎強調，集團已與GCEH及主要債權人達成並簽訂協議，並以此協議為基礎向法院申請重組，保障中鼎集團在重組計劃的債權，最快第3季法院核定後，業主就能依計畫執行、分年償還債款。而中鼎集團也將於生質柴油廠營運期間提供必要技術建議，以期提高工廠效能、盡速獲利。

中鼎指出，業主GCEH聲請重整計劃已在法院審理，由於重整計劃是與其他債權人達成共識後所提出簽訂的協議，認為重整計劃在法院通過的機率非常高，因此投資人無需過度擔心。

中鼎強調，當初同意GCEH重整，GCEH有提出一個財務預測，這是一家生質能源公司，並且已經跟客戶簽訂供應合約，因此公司認為GCEH就算今年無法開始償還債務，但明年營運上軌道後，就有機會可以開始償還中鼎帳款。