快訊

英國最高法院裁決跨女「不是女性」 J.K.羅琳抽雪茄、舉杯高調慶祝

影／國民黨4幹部涉造假連署清晨聲押 朱立倫喊話群眾：羈押庭再聲援

中鼎踩雷 196億帳款難收回

經濟日報／ 記者陳美玲、編譯陳苓／綜合報導
台灣統包工程承攬商中鼎，旗下子公司CTCIA在美國踩雷，因客戶再生能源商Global Clean Energy（GCEH）聲請重整，導致中鼎有台幣196億元工程款（應收帳款）卡關。記者陳美玲/攝影
台灣統包工程承攬商中鼎，旗下子公司CTCIA在美國踩雷，因客戶再生能源商Global Clean Energy（GCEH）聲請重整，導致中鼎有台幣196億元工程款（應收帳款）卡關。記者陳美玲/攝影

台灣統包工程承攬商中鼎（9933），旗下子公司CTCIA在美國踩雷，因客戶再生能源商Global Clean Energy（GCEH）聲請重整，導致中鼎有台幣196億元工程款（應收帳款）卡關。

中鼎昨（17）日對於BKRF工程案、業主GCEH聲請重整，舉行重大訊息說明會。中鼎表示，子公司CTCIA仍有196.04億元應收帳款未收回，今年恐先提列備抵呆帳，有機會明後年起、逐步分年回收清償款項，確保自身債權。

中鼎表示，該筆應收帳款雖已依美國相關法律設立擔保權（Mechanic’s Lien），但因GCEH進入重整程序，實際應收帳款金額仍難以預估，需視重整計畫內容與未來債務清償進度而定。公司目前正密切追蹤重整進度，預計最快第3季法院將核定GCEH重整計劃，同一時間中鼎集團也將評估相關的法律對策，確保債權最大化。

中鼎對BKRF工程案踩雷事件
中鼎對BKRF工程案踩雷事件

中鼎表示，該債款集團會與會計師充分討論、評估、分析，基於保守原則，今年預期將提列部份備抵呆帳，不會以一次性的全數提列減損，因此不會有淨值瞬間趨近零的事情發生。

中鼎美國子公司合作業主GCEH聲請重整，讓中鼎17日股價在午盤打入跌停價35.1元鎖死；中鼎目前董監持股約8.72%，外資持股約13.67%，1%為自營商，其他股東持股比重為76.5%；其他股東中，最大持股股東為本國自然人投資、達33.3%，其次為僑外資法人投資約18.56%，投信基金投資約16.88%，金融機構投資約10.69%，法人持股約10.65%。

GCEH此次聲請重整的主要原因，包括資金鏈緊張、投資回收時程延誤以及整體新能源市場的不確定性升高。據悉，GCEH為擴大其再生柴油業務，積極推動多項煉油與生質燃料項目，部分工程即由CTCIA承攬執行。惟因資金調度問題延誤付款，最終導致CTCIA出現近200億元的應收帳款。

中鼎強調，對GCEH的應收帳款，中鼎將與GCEH其他主要債權人，以事先協商的方式，就GCEH既存所有債務在重整方案上，達成「分年清償」的初步共識，力求CTCIA債權獲保全，GCEH也依此共識，擬訂重整支持協議（Restructuring Support Agreement）提交法院。

中鼎強調，將持續透過協商與法律手段爭取權益，以降低潛在財務損失。中鼎指出，此次GCEH重整對中鼎造成的影響雖具風險，但在債權已有擔保的情況下，尤其有擔保設定金額遠超過應收帳款近200億元，因此損失可望受控。

中鼎表示，GCEH的生質柴油廠在去年底完工，剛開始營運，不會馬上獲利，但該廠的生質柴油與通路大廠具買賣合約，營運風險得以控制，中鼎評估其有機會從明後年開始支付債務，並可逐年全數清償，不過何時能回收完債款、分幾年回收，需視法院對重整計劃的核定內容，中鼎會滾動式調整內部對債務可被清償的規劃。

中鼎 債務

延伸閱讀

中鼎子公司美國踩雷 再生能源商Global Clean Energy聲請破產

基隆天外天焚化爐代操作重新招商 地方盼增加回饋機制

債務人GCEH聲請重整 中鼎：力求子公司CTCIA債權保全

名媛朱立安詐騙林百里妻等3億關10年 再爆投資人上當遭加判

相關新聞

中鼎踩雷 196億帳款難收回

台灣統包工程承攬商中鼎，旗下子公司CTCIA在美國踩雷，因客戶再生能源商Global Clean Energy（GCEH...

台中百貨戰場 再添兩大咖

繼國泰置地廣場宣布與台北101合作，要在台中打造台中101之後，總投資破百億的漢神洲際購物廣場，也將在今年第4季試營運，...

中油挺永續 地球日送樹苗

響應世界地球日，台灣中油公司4月19日（周六）上午9時起在全台100處中油直營加油站舉辦「中油綠行動愛你愛我（2025）...

會計師看時事／新創財務管理 首重資金掌控

新創公司擁有對的客戶、對的市場、成熟的商業模式，一定能保證成功嗎？掌控財務風險，才可避免擁有各種「對的條件」仍「黯淡收場...

智慧經營／築間餐飲集團總經理周秀花 用心做事 斜槓出頭天

築間餐飲集團總經理周秀花分享從家庭主 婦變身總經理的斜槓人生。60年次的周秀花說，餐飲業的工作挑戰很多，要管理的員工逾 ...

危機處理 中鼎三策略因應

對於BKRF工程案、業主GCEH聲請重整，中鼎昨（17）日表示，集團事先已擬好因應三策略，要投資人別擔心；該公司表示，當...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。