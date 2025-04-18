中鼎踩雷 196億帳款難收回

台灣統包工程承攬商中鼎（9933），旗下子公司CTCIA在美國踩雷，因客戶再生能源商Global Clean Energy（GCEH）聲請重整，導致中鼎有台幣196億元工程款（應收帳款）卡關。

中鼎昨（17）日對於BKRF工程案、業主GCEH聲請重整，舉行重大訊息說明會。中鼎表示，子公司CTCIA仍有196.04億元應收帳款未收回，今年恐先提列備抵呆帳，有機會明後年起、逐步分年回收清償款項，確保自身債權。

中鼎表示，該筆應收帳款雖已依美國相關法律設立擔保權（Mechanic’s Lien），但因GCEH進入重整程序，實際應收帳款金額仍難以預估，需視重整計畫內容與未來債務清償進度而定。公司目前正密切追蹤重整進度，預計最快第3季法院將核定GCEH重整計劃，同一時間中鼎集團也將評估相關的法律對策，確保債權最大化。

中鼎對BKRF工程案踩雷事件

中鼎表示，該債款集團會與會計師充分討論、評估、分析，基於保守原則，今年預期將提列部份備抵呆帳，不會以一次性的全數提列減損，因此不會有淨值瞬間趨近零的事情發生。

中鼎美國子公司合作業主GCEH聲請重整，讓中鼎17日股價在午盤打入跌停價35.1元鎖死；中鼎目前董監持股約8.72%，外資持股約13.67%，1%為自營商，其他股東持股比重為76.5%；其他股東中，最大持股股東為本國自然人投資、達33.3%，其次為僑外資法人投資約18.56%，投信基金投資約16.88%，金融機構投資約10.69%，法人持股約10.65%。

GCEH此次聲請重整的主要原因，包括資金鏈緊張、投資回收時程延誤以及整體新能源市場的不確定性升高。據悉，GCEH為擴大其再生柴油業務，積極推動多項煉油與生質燃料項目，部分工程即由CTCIA承攬執行。惟因資金調度問題延誤付款，最終導致CTCIA出現近200億元的應收帳款。

中鼎強調，對GCEH的應收帳款，中鼎將與GCEH其他主要債權人，以事先協商的方式，就GCEH既存所有債務在重整方案上，達成「分年清償」的初步共識，力求CTCIA債權獲保全，GCEH也依此共識，擬訂重整支持協議（Restructuring Support Agreement）提交法院。

中鼎強調，將持續透過協商與法律手段爭取權益，以降低潛在財務損失。中鼎指出，此次GCEH重整對中鼎造成的影響雖具風險，但在債權已有擔保的情況下，尤其有擔保設定金額遠超過應收帳款近200億元，因此損失可望受控。

中鼎表示，GCEH的生質柴油廠在去年底完工，剛開始營運，不會馬上獲利，但該廠的生質柴油與通路大廠具買賣合約，營運風險得以控制，中鼎評估其有機會從明後年開始支付債務，並可逐年全數清償，不過何時能回收完債款、分幾年回收，需視法院對重整計劃的核定內容，中鼎會滾動式調整內部對債務可被清償的規劃。