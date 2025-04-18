中鼎：美國子公司應收帳款196億 將逐年分批收回

中央社／ 台北17日電

統包工程商中鼎今天晚間舉行重大訊息說明，重要子公司中鼎美國公司CTCI Americas,Inc.（CTCIA）承攬BKRF工程，由於BKRF母公司GCEH依美國相關規定聲請重整，而CTCIA對BKRF應收帳款金額約為新台幣196.04億元，將可逐年分批收回。

對於媒體提問，中鼎公司淨值約196.46億元，此次應收帳款約194.06億元，是否可能因此讓中鼎淨值瞬間趨近零。中鼎強調，債務可被清償回來，不會全數提列減損，所以淨值不至於瞬間變零。

中鼎說明，應收帳款是否提列呆帳，公司正與會計師研議溝通，畢竟是否提列呆帳與能否收回有關，會計師會依據這家公司狀況，判斷應收帳款能否收回，做為是否列減損的依據；目前評估應可逐年收回，因此現階段不會在財報全數提列減損。

中鼎 淨值

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