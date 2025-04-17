對等關稅引爆美中貿易戰2.0 達永莊文欽：新南向台商回流了

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
達永開發機構創辦人暨董事長莊文欽（中）今（17）日表示，這波關稅戰雖讓部分企業買方轉趨觀望，但同時也出現新南向台商回流了，加上很多企業客戶仍依照原訂計劃持續購入商辦、廠辦，對後續商辦、廠辦市場需求依舊有信心。記者陳美玲/攝影
達永開發機構創辦人暨董事長莊文欽（中）今（17）日表示，這波關稅戰雖讓部分企業買方轉趨觀望，但同時也出現新南向台商回流了，加上很多企業客戶仍依照原訂計劃持續購入商辦、廠辦，對後續商辦、廠辦市場需求依舊有信心。記者陳美玲/攝影

達永開發機構創辦人暨董事長莊文欽今（17）日表示，這波關稅戰雖讓部分企業買方轉趨觀望，但同時也出現新南向台商回流了，加上很多企業客戶仍依照原訂計劃持續購入商辦、廠辦，對後續商辦、廠辦市場需求依舊有信心。

莊文欽指出，美中貿易戰1.0後，引發台商回流設廠，進一步造就高科技業對內投資擴大，商用市場發展蓬勃；當前美國啟動關稅戰，算是美中貿易戰2.0，預期後續也將產生台商回流投資，尤其是新南向台商，目前已看到新南向台商洽談商用不動產購置，也有中國大陸回台企業在尋覓適合的廠辦、商辦標的。

他認為，長期來看，因為台商在製造業的競爭力相當強，面對國際局勢變化反應很快，不論美中貿易戰1.0或2.0，對台灣不動產投資都相當加分。

莊永欽分析，雖然美國啟動關稅戰，引起部分企業設廠、擴廠計劃轉趨保守、觀望，認為這部分買方可能7月後、全球關稅定案後會重啟廠辦、商辦購置計畫；不過，美國關稅戰的目的是希望製造業回流，但他觀察，這些企業到美國設廠是基於分散風險、買保險的考量，而非將台灣產業鏈全部移入美國。

莊文欽認為，由於當前企業赴美投資是以分散風險為考量，因此不論是科技業或傳產業，仍是以台灣為本、做為企業營運重心，因此目前觀察約有半數廠商仍按照既定營運計畫進行廠辦、商辦購置，加上輝達（NVIDIA）先前已宣布積極尋覓在台設立總部，未來商用市場需求依舊強勁，看好商辦、廠辦市場動能。

莊文欽分析，以區域來看，企業多將北部做為研發中心，中南部則是以生產的廠房為據點，因此整體來看，他認為不論是商辦或廠辦市場都有高需求，且廠辦需求將會超過商辦。

台商 商辦 美國

延伸閱讀

新聞中的公民與社會／進口保健食品關稅調降？

關稅立場何時再轉向？策略師建議緊盯1指數 有機會觸發「川普護盤」

關稅重創科技股…這檔竟成華爾街「避風港」 全民可能每天都在用

劉揚偉說到做到 鴻海美國布局再加碼2660萬美元

相關新聞

被川普關稅颱風尾掃到 「台中李方艾美酒店」標售延期

總投資金額達80億元、萬豪集團在中部地區最高級酒店「台中李方艾美酒店」，委託公開標售原訂17日開標，引發各界關注。不過。...

房市回暖卻難去化 3月待售建案飆至2021年來新高

三月為傳統房市旺季，「住展雜誌」統計，帶看、成交均有上升，不過待售建案數仍攀升至1235案，創下2021年10月以來新高...

陽明海運董事會通過 高雄港第70號碼頭續租20年

陽明海運（2609）17日董事會通過全資子公司鴻明船舶貨物裝卸承攬股份有限公司續租高雄港第70號貨櫃碼頭20年，以確保陽...

MBTI決定你的地球力Style！從國際評比×聲量排行拆解台灣企業的綠色魅力值

你習慣自備環保餐具、使用發票載具嗎？4月22日世界地球日，用行動愛地球！從 MBTI 看你的環保風格，還有DJSI入選的台灣企業聲量榜和做法。

東南亞正掀起銷美出貨潮 港務公司祭出獎勵金爭取貨源來台轉運美國

美國對各國實施對等關稅，但自本月10日起合計75個國家有90天內的豁免期。面對東南亞正掀起銷美出貨潮，台灣港務公司將祭出...

關稅股災引發房市觀望 專家一理由「進場好時機」

房市信心受近期股災牽動，市場觀望情緒升溫。信義房屋企研室專案經理曾敬德指出，此次股災為金融市場事件，短期難免出現資金調度...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。