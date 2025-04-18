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新商場 帶動區域房市

經濟日報／ 記者宋健生/台中報導

全台百貨商場興建潮湧動，其中四大百貨霸主三井LaLaport、漢神、第一大國際及台北101相繼卡位台中闢戰場，不僅百貨商場進入角力白熱化時代，商業機能升級、商圈群聚效應，成為區域房市助燃升溫推進器。

日前三井LaLaport南港店開幕造成人潮擠爆，引發台北商圈板塊位移的討論，而過去台中三井LaLaport落腳東區的消息早已讓東區房價從3字頭直奔4字頭。

其中正對LaLaport第一排的「浩瀚湖濱城」成為區域領漲指標案，整體均價站穩5字頭，住宅房價「坐5望6」，將買盤擠壓到相對低水位的微型商辦產品。

據當地仲介表示，三井LaLaport只是東區變身的首部曲，未來還有大車站計畫、捷運藍線通過，區內房市發展依舊動力十足。

而緊接著將在2025年底開幕的漢神洲際購物廣場，位處台中一級房市熱區14期重劃區，除了漢神洲際進駐利多之外，區內各項大型建設雲集，如洲際棒球場、台中巨蛋場館、太子置地廣場、多所知名教育機構等。

而全台規模最大的百貨購物中心「D-ONE第一大天地」，購物商場營業面積達9萬坪，是台中新光三越＋台中大遠百的1.6倍大，力拼2026年底開幕，可望新增1.8萬個工作機會，創造年營收350億元。

台中高鐵特區出站即到的預售案包括達麗＆白天鵝「新高鐵」、「大華縱橫」，合計已售出1,892戶，成屋案夢幻誠、登陽之驛也釋出不多，其中夢幻誠最高與最低成交單價有超過三倍價差，漲幅相當驚人。

至於西屯區部分，除了新光、大遠百之外，台中101也將於2030年加入七期百貨陣容。

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