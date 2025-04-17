中鼎美國工程投資案踩雷 中鼎：有望明後年起 分年回收款項

國內最大統包工程承攬商CTCI中鼎（9933）17日對於BKRF工程案、業主GCEH聲請重整舉行記者會，中鼎強調，對BKRF工程案虧損已在2024年認列完畢，目前僅有近200億元應收帳款未收回，這部分最快第3季法院核定業主GCEH的重整計劃後，再視重整計劃內容，以及生質柴油廠的實際營運獲利狀況，之後逐步分年回收應收款項。

中鼎表示，子公司CTCIA仍有196.04億元應收帳款未收回，今年恐先提列部分備抵呆帳因應，有機會明後年起、逐步分年回收清償款項，確保自身債權。

業主GCEH聲請重整，讓中鼎17日股價在午盤就打入跌停價35.1元鎖死至收盤。

中鼎目前最大持股股東為本國自然人投資、達33.3%，其次為僑外資法人投資約18.56%，投信基金投資約16.88%，金融機構投資約10.69%，法人持股約10.65%；而董監持股約8.72%。

中鼎表示，GCEH的生質柴油廠在去年底完工，剛開始營運，雖然不會馬上獲利，但該廠的生質柴油與通路大廠簽有買賣合約，因此營運風險得以控制。

中鼎評估，對GCEH的應收帳款有機會在明後年開始支付，不過何時能回收完債款、分幾年回收，需視法院對重整計劃的核定內容，中鼎會滾動式調整內部對債務可被清償的計劃。

中鼎表示，對GCEH的債款，集團會與會計師充分討論、評估、分析，基於保守原則，今年預期將提列部份備抵呆帳，不會以一次性的全數提列減損，因此不會有淨值瞬間趨近零的事情發生。

中鼎目前淨值196.46億元，對中鼎目前淨值196.46億元，對GCEH的應收帳款為196.04億元。