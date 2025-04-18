台中百貨戰場 再添兩大咖

繼國泰置地廣場宣布與台北101合作，要在台中打造台中101之後，總投資破百億的漢神洲際購物廣場，也將在今年第4季試營運，大台中百貨市場進入百家爭鳴，業界評估，最快明年台中百貨市場整體消費規模就會突破千億大關。

被視為指標的大台中百貨零售市場，去年受全台「瘋出國」影響，各主要百貨商場多數業績呈現下滑，但在台中三井LaLaport購物中心加入全年營運之後，整體消費規模仍近945億元、年增約3%，續創歷史新高。

值得注意的是，台中新光三越去年營收258.3億元（含稅）、年增0.1%，續創歷史新高，第14度蟬聯全台百貨「店王」，儘管今年發生氣爆事件，遭到市府勒令停業，但公司拚今年第4季前復業，明年業績仍可期。

台中市為中台灣七縣市的消費中心，加上中部企業隱形冠軍及中科園區科技新貴，都讓台中百貨零售市場持穩成長，也吸引越來越多百貨業者進駐卡位。

其中，投資金額達100億元的漢神洲際購物廣場，預計今年底開幕營運，預計引進500家國內外品牌，國揚集團（2505）創辦人侯西峰喊出年營業額挑戰百億目標。

目前已知，美麗新影城將首度進軍台中市場、進駐漢神洲際；漢來美食旗下被譽為「全台最難訂位餐廳」的島語自助餐廳、米其林餐廳名人坊、漢來上海湯包及溜溜酸菜魚專賣店等新店也將進駐。

標榜全台最大的高鐵特區「第一大天地」，也訂2026年底完工營運，後市可期。

而國泰人壽繼推出台北國泰置地廣場、置地廣場桃園、置地廣場台南等複合式商用不動產指標後，2030年置地廣場台中將於台中七期拔地而起，提供南來北往商務人士最佳商辦選擇。

置地廣場台中總體規劃地上34層高、地下7層，總開發面積約4.7萬坪，總投資金額逾百億。本次與台北101合作商場區域，包括地下1樓至地上7樓，租賃面積約1.7萬坪，由台北101進駐營運，將創造上千個就業機會。

台中市長盧秀燕表示，繼東區LaLaport已開幕營運，漢神百貨預計今年底也會開幕；另外，全國最大的商場「D-ONE第一大天地」現在正加速興建中，如今台北101要在台中設置百貨公司，台中百貨市場可謂百家爭鳴，市民是最大受惠者。