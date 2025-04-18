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中油挺永續 地球日送樹苗

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導
響應世界地球日，台灣中油19日上午9時起在全台100處中油直營加油站舉辦贈樹苗活動。台灣中油／提供
響應世界地球日，台灣中油19日上午9時起在全台100處中油直營加油站舉辦贈樹苗活動。台灣中油／提供

響應世界地球日，台灣中油公司4月19日（周六）上午9時起在全台100處中油直營加油站舉辦「中油綠行動愛你愛我(2025)愛地球」贈樹苗活動，民眾可持發票或回收廢電池至指定加油站兌換樹苗，一起為地球打造綠色永續，留給下一代美好的環境。

台灣中油地球日贈樹苗活動至今已舉辦17年，每年都受到民眾熱烈響應，今年共準備超過兩萬株樹苗供民眾兌換，包括圓葉椒草、嫣紅蔓、薄荷、山蘇及羅勒等，提供兌換的加油站每站皆限量200株，每人一株，送完為止。

台灣中油表示，兌換樹苗的方式有三種：第一為當日在指定的100處直營加油站加油，持不限金額發票一張即可兌換；第二是自行收集當期（114年3至4月）不限金額發票五張，第三為收集廢電池五個。

民眾可選擇任一種方式前往各活動地點兌換，另為支持綠色生活環保行動，請民眾自備提袋，減塑護地球。

除了中油直營加油站，台灣中油也同步在台北市中油大樓發起捐發票兌換樹苗的活動，鼓勵員工捐發票，捐出的發票將全數贈予「華山基金會」，將愛分享於社會，共同關懷獨居長者。

台灣中油長期投入環境保護及生態保育等工作，積極參與各項綠色行動，在邁向潔淨能源轉型的同時，不忘實踐ESG企業社會責任，每年皆響應「422世界地球日」發起贈樹苗活動，希望從一株樹苗開始擴大影響力，鼓勵人人加入植樹行列，家家從事綠藝美化，一同打造更美好的生活環境。

活動資訊及指定站點可上台灣中油全球資訊網(https://www.cpc.com.tw/News_Contentaspx?n=30&sms=8967&s=110810)查詢。

中油公司 加油站

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