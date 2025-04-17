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被川普關稅颱風尾掃到 「台中李方艾美酒店」標售延期

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
台中李方艾美酒店原訂17日開標，但因國際經濟等因素影響，將延至7月底開標。聯合報系資料照片
台中李方艾美酒店原訂17日開標，但因國際經濟等因素影響，將延至7月底開標。聯合報系資料照片

總投資金額達80億元、萬豪集團在中部地區最高級酒店「台中李方艾美酒店」，委託公開標售原訂17日開標，引發各界關注。不過。受委託的普華國際不動產表示，受到美國對等關稅引發國際經濟震盪不安等因影響，標案將延至7月底開標。

據了解，目前已有4組人馬買進標單，包含國際投資基金、資產管理公司、台中在地傳產業者，其中2家業者表示有高度興趣。而在標售訊息揭露之初，李方艾美就強調：這次招標是飯店業主基於資產配置與經營策略考量，並不影響業主以及李方艾美酒店的正常營運。

位於台中火車站前，僅營運3年的「李方艾美酒店」，2020年中也曾傳出整棟要出售，當時開價80億元，無人問津；再過一年，2021年3月傳出改為全棟出租，且押金1.06億元、月租金開價1,800萬元，也沒有業者接手。

隨後，2022年8月「李方艾美酒店」試營運，至今約3年時間，又在去年底傳出委託公開標售，採售後回租模式，且標售有3項限制，包含標單有價購買、僅限法人購入且法人資本額10億元以上，並採售後回租10年以上條件。

普華國際不動產不諱言，目前整體市場與國際經濟情勢震盪不安，包含銀行團限制貸款的政策，加上大環境保守，以此案來說金額龐大，光是貸款可能得四、五十億元，多數企業與銀行希望採用聯貸方式處理。

另外，美國總統川普的對等關稅戰尚未有明朗走向，市場信心難免受到影響。不過，由於此案採售後回租模式，收益相對穩定，因此暫定延期至7月底開標。

傳產業者則說，這個月光是川普之亂，台中不少企業在國際、金流布局整個被打亂，尤其目前只知暫緩90天，內外都要調整，基於風險考量，暫時採取按兵不動策略，再觀望看看。

李方艾美酒店所屬大樓完工於1998年，是台中舊市區的知名地標，尤其樓頂的旋轉層更是其特色，歷經金沙百貨大樓、金沙休閒購物中心、神鑑大樓等數度更迭後，自2013年起改由李方酒店集團接手，並於2015年變更為李方艾美酒店。

據了解，李方酒店集團一直有資金問題，導致現金流吃緊，雖然酒店住房率及營運績效穩健成長，但酒店總投資金額高達80億元，以一般酒店攤平成本要10至20年，酒店本身目前進帳難以維持。

李方艾美酒店地上27樓，共規劃228間客房，以及多個不同風格的餐飲空間、大型宴會廳、健身房、會議廳及露天高空泳池等。

關稅

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