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職感心教練／「你可以更好」 激發成長動力

經濟日報／ 張子謙（科技公司專案管理部門資深處長、實習企業教練）

我們曾與日本客戶共同研發一款新產品。合作初期，我方研發團隊屢遭對方質問，卻始終無法給出滿意的答覆，不禁懷疑對方是否在挑毛病，甚至覺得他們只是想偷學技術。

然而，當客戶因進度壓力而直接分享內部研究資料時，我們才恍然大悟，並非對方刻意刁難，而是在驅動我們應該可以做得更好。

你是否曾聽過客戶、主管或同事在壓力下說出情緒性或帶威脅性的話語？例如：「怎麼連這種小事都會出錯？」「我認為你的對策不可行」「接下來呢？」「這周一定要完成，做不到就別想回家。」或「你就只有這些方案嗎？」。

這些「高壓性語言」缺乏建設性，語氣強烈並包含了批評、否定、質疑、挑戰等情緒，雖然未必針對個人，也不一定持續發生，但可能帶給你壓力或防禦心理，甚至感到受挫或自尊受損。

那麼，當你面對這些情境，是否激起你的鬥志，付出行動，希望達成並超越對方的期望？還是認為，對方就是雞蛋裡挑骨頭、吹毛求疵，不必在意？

其實，「你可以做得更好」往往不是以建設性的方式傳達，反而以不同形式呈現，在不經意間提醒你。

除了可以適時地與對方溝通，另一關鍵在於，是否正向積極檢視自己還有進步的空間？還是因為被情緒影響，而忽略了這些所謂的提醒，正是促使你成長的契機？

你可能選擇為自己找理由：「不是做不到，而是太忙了；不是沒辦法，而是還沒想到。」或是合理化對方的言語：「唉，他也有業績壓力，才會這麼說。」也許會自我檢討：「如果我更細心一點，就不會被罵了。」也可能迴避或忍耐：「算了，多一事不如少一事，別跟主管對著幹。」

但有時需要外來推力來開啟自己未曾探索的可能。若能在刺激與反應之間稍作停頓，思考背後想要傳遞的訊息，以及希望你付出行動來達成什麼結果？便能避免情緒性反應，以理性的方式做出最有利的行動。

或許你應該慶幸，即使對方不懂得正向溝通，惡言（高壓性語言）相向，但其實對你仍抱有期待，因為「你可以做得更好」。

如果有一天，對方不再提點，只要你照做，那就意味著對你已經失去信心。少了這份刺激，你也就失去了寶貴的學習與成長的機會。

「你可以做得更好」不僅適用於尚未開發潛能的人，也適用於已經在追求實現自我，且以更高層次為目標的個體。你不一定需要外界點醒，或許你早已在實踐。當你認為自己還能、也應該做得更好時，其實正以另一種方式告訴自己「你可以做得更好」。

壓力 日本 雞蛋

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