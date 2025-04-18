會計師看時事／新創財務管理 首重資金掌控

新創公司擁有對的客戶、對的市場、成熟的商業模式，一定能保證成功嗎？掌控財務風險，才可避免擁有各種「對的條件」仍「黯淡收場」。勤業眾信《2024創業大調查 創新創業關鍵力》點出，公司要順利成長，經營者必須謹慎評估財務風險，其中又以資金掌控最為關鍵。

一旦公司開始成長獲利、規模擴大，就應開始建立完備的會計帳務系統，協助企業主和投資人清楚掌握公司營運狀況，作出正確決策。新創企業有以下三大財務管理重點：

一、建立正確會計制度，找出看不見的成本

公司在創業初期會運用所有可用資源，容易忽略機會成本。即便公司已具規模，不少創業者仍未以實際量化後的標準核薪，若公司獲免費資源來創造獲利，便難以評估公司真實獲利金額。

尤其引進外部股東時，投資人須進行盡職調查 (due diligence) 以掌握公司真實獲利狀況。經外部檢視，調整後的財務數字常與公司提供的財務報表有落差，影響股權價值評估。

二、掌握短期資金需求

清楚的帳務系統方能幫助經營者分析短期資金需求。每月的現金支付、可收貨款，及貨款遞延狀況之下要儲備多少資金，以維持日常營運。同時避免在存貨或應收帳款無法立刻變現的情況下，出現跳票或是資金周轉不靈等財務風險。

三、適時分散風險

當企業的商業模式漸趨成熟，資金需求攀升，經營者須思考要使用自有資金、引進外部投資人、或以借款方式來維持營運。當規模擴大，可適度引進外部投資人來降低自有風險。

新創企業尋找投資人的三大注意事項：

一、控制權門檻

若外部投資人取得過半的董事席次將對公司具有控制力。新創公司在募資前，應先取得現有股東間之共識並評估可出售之股權總數，若因公司估值較低須釋出過半股權時，須確認公司未來營運是否與外部投資人看法一致；建議在募資前簽訂股東協議，界定清楚股東間之權利義務。

二、資金來源及對價

交易的資金來源與對價形式是投資人的首要考量項目，對財務報表及主要財務指標有長遠影響。根據財務理論，公司的自有資金成本高於舉債成本。

若新創公司無舉債空間，表示未來的資金都需要自有資金支應時，財務風險較高，投資人就會考量財務槓桿對最終獲利的影響；對股東而言，當公司未來營運的資金需求高於帳上可運用資金時，勢必要透過增資的方式補足資金缺口，但頻繁增資可能造成創業者本身的持股比率下降進而影響到經營權及後續盈餘分配。

三、法律及稅務影響

經營者尋找投資人前應查明主管機關對於投資人背景之法規限制，或整併後公司是否存在壟斷問題。此外，稅負成本在交易過程中扮演關鍵角色，賣方關心在完成募資交易後要繳扣除的稅額將影響實質可獲取的資金；買方則是關心未來獲利匯回時所應繳納之稅負。