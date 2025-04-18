智慧經營／築間餐飲集團總經理周秀花 用心做事 斜槓出頭天

築間餐飲集團（7723）總經理周秀花分享從家庭主婦變身總經理的斜槓人生。60年次的周秀花說，餐飲業的工作挑戰很多，要管理的員工逾 2,000人，集團從一家店到擁有13個餐飲品牌，全球總店數接近200家，有兩個重要關鍵讓她 不斷地衝破逆境。

累積經驗 豐富人生價值

周秀花說，首先對於工作的態度很重要，過去是家庭主婦，買菜、煮飯這些事一定會，但要怎麼經營餐廳又是另一回事；一路走來，用心做每一件事，將專業發揮至淋漓盡致，專精是為自己建立職場護城河的最重要關鍵，千萬不要隨便離開專精的舞台，所有的經驗累積都是人生價值。

另一個讓她能不斷的突破困境的關鍵，則是她的人生哲學，她常常告訴自己「知足常樂，貪多則憂」，盡全力去做「豈能盡如人意，但求無愧我心」。

談起重返職場心路歷程，周秀花幽默地說，因為小孩大了，有一天突然想要換一台更好的車來代步車，跟先生反應後，得到的答案是考量收入，車子能開就好，拒絕她的換車要求，因為這個答案，讓她下定決心重返職場。

當時築間董事長林楷傑剛好要在基隆頂下一間現成的火鍋店，周秀花看到築間的徵人啟事，餐飲的基層人員進入門檻相對較低，所以成功加入基隆店工作，開啟她的家庭主婦轉職人生。

原本周秀花只想擁有一份收入，為自己換一台車，因為做事認真、專注，擔任廚房等基層工作從不喊苦，一路走來變成築間基隆店的店長；也因為基隆店開始營業後生意興隆，成為當地排隊的熱門火鍋店，開募後半年就回本，讓林楷傑下定決心要擴大營運規模。

周秀花家住在基隆，卻決定跟著董事長林楷傑全台開疆闢土，基隆第一家店，到三重第二家店；要持續擴大展店時，林楷傑年輕時曾經在台中居住過一段時間，對於台中有很深的情感，後來決定把集團的總部設在台中，周秀花也跟著一起到台中創業。

總經理的工作繁雜，周秀花指出，因為少子化，餐飲業真的很缺人，築間透過IPO的推動，就是希望能擴大知名度，才能招募更多優秀人才；回想疫情期間，只選擇停業三天，每天就算沒有客人還是要支付員工薪水，絞盡腦汁推動火鍋也可以外帶，才慢慢讓業績回籠。

擴大展店 拚雙主軸經營

也因為疫情期間考驗，築間決定更紮實的經營餐飲業，過去許多門店、辦公室都用租的，在解封後，餐廳的內用人潮回流，築間決定在台中買進辦公室，長期要不斷展店，餐飲業的後勤物資補給要很流暢，斥資近1.5億元，在北部及中部投資冷藏倉儲物流，也因為這兩個動作，讓築間在解封後競爭力急速提升。

國內餐飲市場變化速度相當快，周秀花表示，隨著解封後全球的觀光產業發生很大的變大，大部分的人觀光旅遊消費金額不斷攀升，未來這一兩年全球景氣狀況不明確，築間未來選擇穩紮穩打，主攻民生消費市場，做自己擅長專精的事情，才能在變動的局勢中站穩腳步，未來主力還是會放在火鍋品牌跟燒肉。

今年築間將以火鍋與燒肉為經營雙主軸。據市場調查報告顯示，台灣火鍋市場的年商機高達400億元，燒肉在台灣餐飲也有一年90億元的商機，顯示兩大餐飲類別的龐大潛力。目前集團火鍋品牌涵蓋高價位「有之和牛」、中高價位的「築間幸福鍋物」及「築間麻辣火鍋」，4月再推出第13個品牌「芡芳石頭火鍋」，隨著品牌價格區間布局完整，以及展店數持續增加，集團今年業績有望優於去年。