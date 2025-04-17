泓德能源攜手供應鏈參與社會公益 投入近1500萬元

泓德能源（6873）攜手近30家供應商，共同投入近1500萬元推動地方永續共榮。此次聯合募資中，供應商貢獻逾700萬元，泓德能源也加碼相同金額，合計近1500萬元的公益資金將挹注於偏鄉教育、銀髮關懷、弱勢扶助及文化保存等行動。泓德能源並進一步承諾，未來將持續透過工程與服務外包，創造更多在地就業機會，以實際行動促進地方經濟與社區發展。

泓德能源長期投入教育發展，透過實際行動鼓勵學童探索未來。自2023年起支持嘉義縣和順國小「走讀台灣計畫」，讓學生以行動拓展視野並培養自信。自2021年起，泓德能源也積極推動「能源教育計畫」，由員工深入台南七股、新營與柳營等地小學，透過實作與互動課程，啟發學童對再生能源的興趣與環保意識。為擴大教育觸及，泓德能源亦與美力台灣3D協會合作，透過「美力台灣 3D 電影車偏鄉巡演計畫」將能源教育帶入偏鄉。此外，自2024年起更攜手數位人道協會推動「長者遠距健康促進計畫」，於嘉義義竹鄉與台東成功鎮推廣遠距健康教學，建構銀髮族能安心在地安老的生活環境。

在弱勢扶助與文化保存方面，泓德能源長期支持社會慈善事業，積極回饋地方社區。連續三年與社會福利相關單位合作，透過「寒冬送暖」活動，持續提供物資與善款，協助弱勢家庭度過困境；同時主動參與地方信仰活動，推動地方民俗文化保存，以實際行動深化企業與地方居民間的文化與情感連結。