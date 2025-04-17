影／城安建設攜手台南晶英組永續聯盟 瞄準換屋首購族

城安建設17日宣布，台南善化市中心指標案「明日新城安」結盟台南晶英雲端管家，集結SGS建物生產履歷與第三方機構等，組成城安永續聯盟，拼起理想自住生活終極版圖，並發表「RE:CASA安家承諾」建築新基準，秉持為世界創造更美好的明天的信念。

今日簽約儀式出席人士包括城安建設董事長洪健溥、台南晶英酒店總經理李靖文、SGS工業事業群副總經理郭耀文、綠矩整合總經理黃家明等。

城安建設董事長洪健溥表示，房子就該回到它最初的使命，讓人好好過生活、安心成家立業，建築就是要拿來生活的，城安建設一直以來堅持在機能成熟的市中心打造自住型產品，因為我們只想蓋自住好房子。

洪健溥表示，城安持續透過都更危老持續翻新地塊，「明日新城安」實現了理想建築的重要里程碑，不只導入有公信力的國際認證，更結合「台南晶英雲端管家」將星級酒店生活延伸到府，以科技整合專業飯店資源與建築軟、硬體，從花藝佈置、私廚到家、日常代訂、生活課程等，社區總體營造看齊國際極致生活，做到善化市中心頂尖指標社區。台南晶英酒店總經理李靖文表示，相當認同RE:CASA的生活理念，很期待與城安建設展開密切合作。

洪健溥解釋，「RE:CASA安家承諾」共有四大面向，是城安思考未來的建築行動，CASA為「城安永續聯盟」（Cheng An Sustainable Alliance, CASA）夥伴名號，也有「家」的含義，透過「RE:」的回信符碼，象徵城安持續與市場對話，同時持續創新的進步價值。

洪健溥進一步說明，「RE:CASA安家承諾」是城安從土地到生活的全方位思維，回應自住客的對話展現在四大面向，「RE:BIRTH在地賦興」以危老再造翻新市中心土地，並積極與在地品牌和團隊合作。

「RE:VIVE建築賦活」透過Fitwel健康認證與台南晶英雲端管家，建立住戶、建築與環境之間的互動機制，達到友善鄰里的共好生活圈；「RE:FINE奢華賦能」採用定製建材並規劃機能導向格局，找到美學與實用的平衡點；「RE:FORM信任賦權」經由SGS建物生產履歷讓住戶掌握營建品質，同時以第三方驗屋單位與代書陪同簽約服務，消弭資訊不對等，讓購屋流程透明化。