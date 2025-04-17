房市回暖卻難去化 3月待售建案飆至2021年來新高

三月為傳統房市旺季，「住展雜誌」統計，帶看、成交均有上升，不過待售建案數仍攀升至1235案，創下2021年10月以來新高，專家表示，市場雖有人氣個案撐場，但整體去化仍顯吃力，後續買氣能否撐住，仍受高庫存與政策干擾等多重變數考驗。

住展雜誌發言人陳炳辰分析，3月開始進入傳統房市旺季，還有329檔期到來，建商布局新案，風向球供給面指標預售屋推案量、新成屋戶數都見月增，新成屋戶數來到逾900戶，較前月增400多戶，由於本為相對不吃香的產品，得趁檔期跟隨進場，而大多控制在百戶以內，也可看出一定的謹慎態度。

陳炳辰說，預售屋推案量為800多億元，月增近200億元，但以329檔期上半場來說差強人意，去年與前年同期都達一、兩千億元，建商審時度勢不言可喻，當中以新北市板橋區兩個百億元指標案為亮點，超過50億元則在台北市大同區、桃園市中壢區各有世座與威均建設新案，其餘能有數十億元案量者不到10案，若非有品牌實力、蛋黃地段的十足把握，低調為上。

需求方面，陳炳辰表示，眼下以具備話題可望創造人氣的推案為主，追蹤指標建案每週平均來客組數、成交組數有所增加，來客組數為21.6組，成交組數是1.8組，為近兩季的高點，如台北市文山區、新北市三重區、桃園市龜山區的新案都有不錯表現，也值得觀察是否逐步走出去年第四季開始的第七波打炒房政策與銀行申貸困難之陰霾。

雖然當前不乏人氣個案，但銷售時間都得拉長至半年以上，陳炳辰指出，持續公開的新案與去化不及的舊案激發待售建案數在3月升至1235案，為2021年10月以來新高，在過去3年的單月待售案數都在1200案以下，賣不完的窘況回到新冠疫情階段，其中新北市待售案走增較多，本是住宅量體最大的縣市，而如板橋區、中和區、三重區、林口區等地一直有大案亮相，新案光顧著進場又難以完銷，只進不出徒增庫存壓力。

陳炳辰表示，開價與成交價之間仍在一成以內，雖然代表沒有降價情勢，但各地都見新案不再開出高價案例，符合市場認知水位，亦見購屋方有買單意願，乃議價率未擴大的另一市況解讀。而台北市的議價率較高，在大安區、松山區仍有新案開價偏高，來到單坪150-200萬元，買氣卻水往低處流，常見至高只願意在100-120萬元出手，甚至還有9字頭的交易，分歧態度印證稍大的議價空間。