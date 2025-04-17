乾杯董事長平出莊司轉攻鍋物 拿芬蘭豬代理權搶B2B市場

乾杯（1269）董事長平出莊司17日表示，觀察餐飲市場的變化，有鑑於年輕人社交需求改變，用餐酒水需求下滑，加上燒肉消費者每月燒肉用餐的頻率比火鍋低，因此，今年展店重點主要放在鍋物市場，並預期鍋物的營收占比未來將由目前的三成爬升到五成。在燒肉方面，則會因應餐飲市場的潮流變化作因應，目前有規劃更符合現在年輕人喜歡的燒肉品牌，主打CP值、瞄準剛需市場。

乾杯旗下品牌「黑毛屋」今日舉辦南港店開幕記者會，將LaLaport南港新分店變身為「黑毛屋X MOOMIN姆明主題鍋物店」，同時宣布，取得「PURE RARE芬蘭豬」台灣獨家代理權，除了於全台18家門市供應，也將導入到LOPIA超市上架銷售。

乾杯集團從燒肉店起家，後進軍B2B肉品進口販售，平出莊司表示，目前B2B業務占台灣營收比重達二成，隨著新增「PURE RARE芬蘭豬」台灣獨家代理權，可望進一步鞏固企業客戶市場，未來除供應自有品牌需求外，亦將持續拓展通路，使B2B業務成為集團另一成長動能。

至於海外市場，平出莊司表示，乾杯去年9月在英國倫敦開設首家分店，雖然目前品牌在當地知名度仍不高，但初期顧客評價不錯，顯示產品力具備競爭力。只是目前來客數與客層仍有待擴大，乾杯正在透過網紅合作等方式，積極打開知名度、吸引更多目標客群。他透露，倫敦店座位數為88席，平均客單價達170英鎊，折合新台幣逾5,000元，是台灣的兩倍以上。

中國大陸市場方面，門市已大幅縮減至高峰時的五成，目前剩餘的11家都是賺錢的門市，對於對等關稅對中國大陸消費市場的影響程度，公司也還在觀望，目前沒有進一步縮減門市的計畫，但為保留營運彈性，當地店鋪租約多採一年一簽，視市場狀況調整布局。