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爭取可成董事目的？王亞倫發聲明回應

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

可成（2474）今年將進行董事全面改選，外資股東今年以1％股東身份提名，1席一般董事及3席獨立董事。

對於今年首度爭取可成董事席次，可成外資股東之一的王亞倫17日發布聲明稿說明爭取董事目的，以下為聲明稿全文：

王亞倫表示，我們目的是希望輔佐及監督，讓可成的營運及未來發展更好，並不是為了爭奪經營權。

台灣史上第一個的外資股東行動主義，歷經三年，可成科技，自從我們的出現後，從原本的每年整年現金股利10-12元，到董事會剛公告的，2024年合計可成現金股利達15.5元，創下股利新高紀錄，而庫藏股的實施執行率也自原有的六成提升到超過九成，身為股東的我們，感到十分欣慰。

可成外資股東之一的王亞倫表示，我們的確是為了眾多的小股民爭取股東該得的權益，一路以來相較於其他亞洲國家是格外不容易。從一開始的股東提案被董事會非法剔除，到被可成提告涉嫌刑法加重毀謗罪、加重妨害信用案件，等於用股東的錢告股東，特別是常常必須為此，自新加坡臨時往返台灣，感到身心俱疲。

但2024年看到可成在自身的投資布局上也化身主動型股東，對投資的醫療器材廠商鐿鈦（4163）管理層施壓，發出給的股東的聲明，抨擊鐿鈦「恐嚴重損及股東利益，亦有悖創造股東利益之目的」，呼籲小股東勿盲目支持公司管理層。由此可見，可成是同樣落實與支持股東行動主義的。

去年七月可成內線交易。可成董事長洪水樹與擔任總經理的胞弟洪天賜家族成員，不法獲利4至5千萬元；調查局北機站、台北市調查處去年7月18日聯合搜索可成科技等處所，約談洪水樹家族共9人到案。台北地檢署並依違反證交法命洪水樹1千萬元交保、洪天賜5百萬元交保。此時，深深覺得身為股東，我們應該輔佐公司，勿再有爭議事件而影響公司商譽。

本次提名人選，完全依照可成近年規劃來考量提名人選。包含轉型領域、 醫療生醫、半導體科技、東南亞人脈、多角化布局等，而此時也是好的併購時機，有國際財務投資專家輔佐，能加速達成公司積極轉型的目標。

王亞倫指出，我們的候選人包含為所有候選人中的唯一會計師與唯一律師，要協助公司達到國際化的公司治理，保護與維護公司的經營團隊、員工與利害關係人的權益。畢竟可成是上市公司而非私人家族企業。眾人皆知，監督促進成長，而你我都希望可成進步，決定可成需要你才成。

可成 股東

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