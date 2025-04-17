台睿癌藥獲美FDA孤兒藥資格 硒注射劑將進軍日本及大馬

興櫃生技台睿（6580）17日宣布，該公司抗癌新藥CVM-1118在治療神經內分泌腫瘤（NET）及晚期肝癌的臨床二a期試驗都已完成，接下來都將展開臨床二b期試驗，其中針對胰腺神經內分泌腫瘤的適應症已獲美國FDA授予孤兒藥資格， 未來藥品上市後可享有七年的市場獨占權。

除了新藥開發外，台睿已上市的硒注射劑「西寧特」近日也與信東生技簽約，將由信東協助將「西寧特」推廣到日本及東南亞市場，其中日本預計明年下半年可取得藥證，東南亞馬來西亞市場也機會在明年年底前取得藥證。

台睿生技董事長林羣表示，台睿預計今年下半年啟動新一輪增資並將於今年申請科技事業函，目標於明年完成上市掛牌。

台睿總經理簡督憲表示，CVM-1118已完成初步臨床二期用於治療神經內分泌腫瘤(NET)的臨床試驗，由於臨床前的動物試驗中證實CVM-1118能有效縮小老鼠的胰腺神經內分泌腫瘤（PNET），根據這些結果，台睿向美國FDA申請CVM-1118「孤兒藥」資格認定，並已獲FDA核可，未來藥品上市可享有七年市場獨占權，未來CVM-1118申請藥證時，可免除昂貴的新藥申請費用以及擁有優先審查資格外，亦有機會加速審查時間。

台睿下一步已啟動跟美國FDA的對談，討論CVM-1118下一階段臨床二b試驗，並將依據FDA回覆完成試驗內容規劃，以有利於跟合作夥伴洽談跨國多中心試驗的合作。

此外，台睿CVM-1118合併免疫製劑「保疾伏」作為晚期肝癌二線治療在台灣的臨床試驗初步結果顯示，合併用法相較於單用免疫療法有更佳的趨勢，目前已吸引中國藥廠表達合作意願，希望將CVM-1118與其免疫製劑聯合應用於中國肝癌一線市場。

台睿已著手準備中國臨床試驗方案的申請，將與中國藥監局針對免疫聯合治療的設計進行諮詢，並已向中國大陸主要的肝癌權威專家展示CVM-1118的研究成果，亦獲得其大力支持，同意協助在大陸推動臨床試驗。