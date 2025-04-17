快訊

總統府前諮議、吳釗燮助理涉共諜案 黃取榮、邱世元延長羈押禁見2月

國民黨動員赴北檢！蔣萬安稱將到場 北市警急調160警：不得集會

核二廠爆採購弊案 檢廉兵分17路搜索約談廠長、業者等6人

搶進內湖AI產業廊道！耀達推2新案 這公司花5.4億卡位

聯合報／ 記者林莉／台北即時報導
耀達建設於今日舉辦記者餐敘，宣布內湖金矽谷「金矽谷No.25環球旗艦總部」、「金矽谷NO.26全球經貿中心」將於6月完工。圖／記者林莉攝影
耀達建設於今日舉辦記者餐敘，宣布內湖金矽谷「金矽谷No.25環球旗艦總部」、「金矽谷NO.26全球經貿中心」將於6月完工。圖／記者林莉攝影

在AI與半導體產業的強勁帶動下，2024年台灣商用不動產市場全年成交量創新高，飆破1800億元。同時受惠於全球AI產業發展，台灣科技業積極擴充產能並升級辦公環境，直接帶動商辦、廠辦及廠房的需求。

另一方面，近期美中關稅戰持續延燒，也可能進一步衝擊台商，促使部分企業選擇回流布局，帶動廠辦空間需求。達永機構耀達建設董事長莊文欽表示，有些企業反而趁著局勢尚未明朗、價格仍具優勢之際進場卡位，若等到局勢穩定、恢復正常，成本將升高，反而需花費更高價錢購買。

莊文欽指出，雖然現在美國希望企業能到美國製造，不過多數企業現在到美國設廠是為了區域分散，也並非是全部轉移陣地，而是因應全球貿易的多角化經營與布局，因此台灣的商辦、廠辦長期仍看好。

耀達建設於今日舉辦記者餐敘，宣布內湖金矽谷「金矽谷No.25環球旗艦總部」、「金矽谷NO.26全球經貿中心」將於6月完工。莊文欽表示，金矽谷No.25共有16層樓，總銷為105億元，目前銷售狀況，維科生技股份有限公司已經以總價5.4億元購入15樓整層共668.59坪，換算單坪價格近80萬元；金矽谷NO.26總銷為20億元，偏好整棟售出。

維科生技股份有限公司董事長呂世博表示，實際勘查士科、南軟及內科後，最後選擇進駐「金矽谷No.25」主要看好其位置、環境及產業三大優勢；鄰近未來「捷運環狀線東環段」與「民生汐止線」交會站約500米，未來交通便利性將大幅提升，串聯各大產業聚落。

莊文欽也透露，預估明年推案的金矽谷No.27及準備申報開工的金矽谷No.29總銷規模共40億元；金矽谷No.28因都更因素變為住宅用地，預估總銷70億元左右。

生技股 矽谷

延伸閱讀

經營不到3個月...內湖「追風奇幻島」驚傳歇業 消保：公布退款辦法

內湖人開箱「499吃到飽」！隨意鳥地方「早午餐Buffet」掀打卡潮 「義大利麵、窯烤披薩」任你吃 加碼再推「第2位半價」

川普關稅大刀斬到AI資料中心…矽谷大廠如何應變？業者推測2種結局

OpenAI公司爆發「政變」！ChatGPT之父攜他王者歸來 鬥爭內幕曝光

相關新聞

陽明海運董事會通過 高雄港第70號碼頭續租20年

陽明海運（2609）17日董事會通過全資子公司鴻明船舶貨物裝卸承攬股份有限公司續租高雄港第70號貨櫃碼頭20年，以確保陽...

MBTI決定你的地球力Style！從國際評比×聲量排行拆解台灣企業的綠色魅力值

你習慣自備環保餐具、使用發票載具嗎？4月22日世界地球日，用行動愛地球！從 MBTI 看你的環保風格，還有DJSI入選的台灣企業聲量榜和做法。

東南亞正掀起銷美出貨潮 港務公司祭出獎勵金爭取貨源來台轉運美國

美國對各國實施對等關稅，但自本月10日起合計75個國家有90天內的豁免期。面對東南亞正掀起銷美出貨潮，台灣港務公司將祭出...

關稅股災引發房市觀望 專家一理由「進場好時機」

房市信心受近期股災牽動，市場觀望情緒升溫。信義房屋企研室專案經理曾敬德指出，此次股災為金融市場事件，短期難免出現資金調度...

美國關稅衝擊下 人力銀行提供企業兩避險策略 + 兩工具以危機化轉機

面對貿易風險，許多企業面臨人力及經營挑戰，為協助企業在不穩定局勢中穩住戰力與人才，104人力銀行提出企業人才管理的兩大避...

8家東琉線輪船業者說好一起漲價！公平會開出千萬罰單

公平交易委員會近日裁定，東港至小琉球航線的8家船公司聯合調漲船票價格，違反《公平交易法》中的禁止聯合行為規定，合計裁罰新...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。