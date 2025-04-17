搶進內湖AI產業廊道！耀達推2新案 這公司花5.4億卡位

在AI與半導體產業的強勁帶動下，2024年台灣商用不動產市場全年成交量創新高，飆破1800億元。同時受惠於全球AI產業發展，台灣科技業積極擴充產能並升級辦公環境，直接帶動商辦、廠辦及廠房的需求。

另一方面，近期美中關稅戰持續延燒，也可能進一步衝擊台商，促使部分企業選擇回流布局，帶動廠辦空間需求。達永機構耀達建設董事長莊文欽表示，有些企業反而趁著局勢尚未明朗、價格仍具優勢之際進場卡位，若等到局勢穩定、恢復正常，成本將升高，反而需花費更高價錢購買。

莊文欽指出，雖然現在美國希望企業能到美國製造，不過多數企業現在到美國設廠是為了區域分散，也並非是全部轉移陣地，而是因應全球貿易的多角化經營與布局，因此台灣的商辦、廠辦長期仍看好。

耀達建設於今日舉辦記者餐敘，宣布內湖金矽谷「金矽谷No.25環球旗艦總部」、「金矽谷NO.26全球經貿中心」將於6月完工。莊文欽表示，金矽谷No.25共有16層樓，總銷為105億元，目前銷售狀況，維科生技股份有限公司已經以總價5.4億元購入15樓整層共668.59坪，換算單坪價格近80萬元；金矽谷NO.26總銷為20億元，偏好整棟售出。

維科生技股份有限公司董事長呂世博表示，實際勘查士科、南軟及內科後，最後選擇進駐「金矽谷No.25」主要看好其位置、環境及產業三大優勢；鄰近未來「捷運環狀線東環段」與「民生汐止線」交會站約500米，未來交通便利性將大幅提升，串聯各大產業聚落。

莊文欽也透露，預估明年推案的金矽谷No.27及準備申報開工的金矽谷No.29總銷規模共40億元；金矽谷No.28因都更因素變為住宅用地，預估總銷70億元左右。