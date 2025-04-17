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中鼎美國工程投資案爆雷 集團今晚8點半重訊親上火線說明

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導

國內最大統包工程承攬商CTCI中鼎（9933）16日公告，因業主BKRF之母公司Global Clean Energy Holdings,Inc（GCEH）聲請重整，且子公司CTCI Americas,Inc.（CTCIA）對GCEH債務人仍有應收帳款未收回，在美工程投資案爆雷，中鼎集團17日晚上八點半舉行重大訊息記者會、親上火線說明。

中鼎表示，目前該案的損失金額未定、需視GCEH重整計畫，以及後續執行債務清償情形而定；接下來將持續關注重整程序進度，適時採取必要的法律措施。

中鼎旗下子公司CTCI Americas,Inc.（CTCIA），因業主BKRF之母公司Global Clean Energy Holdings,Inc（GCEH）依美國相關規定聲請重整，但截至目前為止，CTCIA對BKRF應收帳款金額共計約196.04億元、占中鼎合併總資產比率約15.7%，先前均已依美國法律規定做有擔保設定（Mechanic’s Lien）。

中鼎表示，該案的損失金額需視GCEH所提重整計畫的核定，以及後續執行債務清償情形而定。

中鼎強調，對GCEH的債務，中鼎將與GCEH其他主要債權人、以事先協商的方式，就GCEH既存所有債務在重整方案上、達成「分年清償」的初步共識，力求CTCIA債權獲保全，GCEH也依此共識、擬訂重整支持協議（Restructuring Support Agreement）提交法院。

中鼎表示，接下來中鼎將持續關注GCEH重整程序的進展，並適時採取必要的法律措施。

中鼎 債務 美國

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