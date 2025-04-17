快訊

總統府前諮議、吳釗燮助理涉共諜案 黃取榮、邱世元延長羈押禁見2月

國民黨動員赴北檢！蔣萬安稱將到場 北市警急調160警：不得集會

核二廠爆採購弊案 檢廉兵分17路搜索約談廠長、業者等6人

看好辦公需求！內湖廠辦大王布局超過30棟 這案創區域新高

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
耀達建設董事長莊文欽。圖／達永機構提供
耀達建設董事長莊文欽。圖／達永機構提供

達永機構旗下耀達建設推出的「金矽谷No.25環球旗艦總部」，近期成交15樓整層空間，據實價登錄，維科生技股份有限公司以總價5.4億元購入15樓整層共668.59坪，換算單坪價格近80萬元，創下區域新高。

達永機構耀達建設董事長莊文欽表示，近年在台商回流、全球AI產業的蓬勃發下，台灣科技業積極擴充產能並升級辦公環境，直接帶動了商辦、廠辦及廠房的需求，特別是輝達（NVIDIA）宣布積極尋覓在台設立總部的消息，更直接引爆了商辦市場的熱潮，這股趨勢也推升了雙北市的商辦價格，使得整體商用不動產市場呈現看漲格局。

至於川普關稅政策是否衝擊商用不動產，莊文欽認為，雖然這一波讓全球經濟震盪，但危機反而就是轉機，此時進場更容易買到相對實惠的價格。

耀達建設深耕內湖科技園區，已興建近30棟智慧型廠辦和商辦大樓，有內湖廠辦大王之稱，其「金矽谷」系列更是內科發展的重要地標，其中「金矽谷 No.25環球旗艦總部」正積極申請美國綠建築LEED銀級認證，展現其在環境永續發展上的堅定承諾同時響應ESG企業永續經營發展理念，預計將為企業帶來多重優勢。

維科生技董事長呂世博表示，實際勘查士科、南軟及內科後，最後選擇進駐「金矽谷No.25」主要看好其位置、環境及產業三大優勢；鄰近未來「捷運環狀線東環段」與「民生汐止線」交會站約500米，未來交通便利性將大幅提升，串聯各大產業聚落。

而其環保設計符合ESG永續概念，有助於應對未來的碳權、碳稅挑戰。「金矽谷No.25」能全面滿足其業務成長所需的辦公與研發空間，並期望藉由內湖產業聚落吸引更多人才。

莊文欽表示，自2024年年底捷運環狀線東環段及今年3月捷運汐東線雙線陸續動工，未來松山站到內湖科學園區的通勤時間將由29分鐘縮短至9分鐘，大幅改善臺北都會區的通勤效率；加上捷運汐東線開工後，內湖整體交通網絡串聯北北基更加緊密便捷；而坐擁黃金雙捷運交會的「金矽谷No.25環球旗艦總部」即將落成，挾其交通樞紐位置優勢將成為企業永續經營的重要旗艦總部首選。

此外，耀達建設位於內科五期新湖一路的「金矽谷NO.26全球經貿中心」同樣備受矚目，基地約450坪，規劃為地上8層、地下4層的SC結構大樓，並以銀級綠建築高規格打造，前已有萬海航運、三商美邦、台塑集團、緯創等多家知名企業進駐周邊，也成為現今企業爭相進駐的理想地點。

捷運環狀線 矽谷

延伸閱讀

經營不到3個月...內湖「追風奇幻島」驚傳歇業 消保：公布退款辦法

講求性價比！建商北士科推案「8折讓利」如何吸引獲利王、隱形冠軍「接棒內科、南軟」

群益投信 AAM奪三大獎

內湖人開箱「499吃到飽」！隨意鳥地方「早午餐Buffet」掀打卡潮 「義大利麵、窯烤披薩」任你吃 加碼再推「第2位半價」

相關新聞

陽明海運董事會通過 高雄港第70號碼頭續租20年

陽明海運（2609）17日董事會通過全資子公司鴻明船舶貨物裝卸承攬股份有限公司續租高雄港第70號貨櫃碼頭20年，以確保陽...

MBTI決定你的地球力Style！從國際評比×聲量排行拆解台灣企業的綠色魅力值

你習慣自備環保餐具、使用發票載具嗎？4月22日世界地球日，用行動愛地球！從 MBTI 看你的環保風格，還有DJSI入選的台灣企業聲量榜和做法。

東南亞正掀起銷美出貨潮 港務公司祭出獎勵金爭取貨源來台轉運美國

美國對各國實施對等關稅，但自本月10日起合計75個國家有90天內的豁免期。面對東南亞正掀起銷美出貨潮，台灣港務公司將祭出...

關稅股災引發房市觀望 專家一理由「進場好時機」

房市信心受近期股災牽動，市場觀望情緒升溫。信義房屋企研室專案經理曾敬德指出，此次股災為金融市場事件，短期難免出現資金調度...

美國關稅衝擊下 人力銀行提供企業兩避險策略 + 兩工具以危機化轉機

面對貿易風險，許多企業面臨人力及經營挑戰，為協助企業在不穩定局勢中穩住戰力與人才，104人力銀行提出企業人才管理的兩大避...

8家東琉線輪船業者說好一起漲價！公平會開出千萬罰單

公平交易委員會近日裁定，東港至小琉球航線的8家船公司聯合調漲船票價格，違反《公平交易法》中的禁止聯合行為規定，合計裁罰新...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。