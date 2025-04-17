看好辦公需求！內湖廠辦大王布局超過30棟 這案創區域新高

達永機構旗下耀達建設推出的「金矽谷No.25環球旗艦總部」，近期成交15樓整層空間，據實價登錄，維科生技股份有限公司以總價5.4億元購入15樓整層共668.59坪，換算單坪價格近80萬元，創下區域新高。

達永機構耀達建設董事長莊文欽表示，近年在台商回流、全球AI產業的蓬勃發下，台灣科技業積極擴充產能並升級辦公環境，直接帶動了商辦、廠辦及廠房的需求，特別是輝達（NVIDIA）宣布積極尋覓在台設立總部的消息，更直接引爆了商辦市場的熱潮，這股趨勢也推升了雙北市的商辦價格，使得整體商用不動產市場呈現看漲格局。

至於川普關稅政策是否衝擊商用不動產，莊文欽認為，雖然這一波讓全球經濟震盪，但危機反而就是轉機，此時進場更容易買到相對實惠的價格。

耀達建設深耕內湖科技園區，已興建近30棟智慧型廠辦和商辦大樓，有內湖廠辦大王之稱，其「金矽谷」系列更是內科發展的重要地標，其中「金矽谷 No.25環球旗艦總部」正積極申請美國綠建築LEED銀級認證，展現其在環境永續發展上的堅定承諾同時響應ESG企業永續經營發展理念，預計將為企業帶來多重優勢。

維科生技董事長呂世博表示，實際勘查士科、南軟及內科後，最後選擇進駐「金矽谷No.25」主要看好其位置、環境及產業三大優勢；鄰近未來「捷運環狀線東環段」與「民生汐止線」交會站約500米，未來交通便利性將大幅提升，串聯各大產業聚落。

而其環保設計符合ESG永續概念，有助於應對未來的碳權、碳稅挑戰。「金矽谷No.25」能全面滿足其業務成長所需的辦公與研發空間，並期望藉由內湖產業聚落吸引更多人才。

莊文欽表示，自2024年年底捷運環狀線東環段及今年3月捷運汐東線雙線陸續動工，未來松山站到內湖科學園區的通勤時間將由29分鐘縮短至9分鐘，大幅改善臺北都會區的通勤效率；加上捷運汐東線開工後，內湖整體交通網絡串聯北北基更加緊密便捷；而坐擁黃金雙捷運交會的「金矽谷No.25環球旗艦總部」即將落成，挾其交通樞紐位置優勢將成為企業永續經營的重要旗艦總部首選。

此外，耀達建設位於內科五期新湖一路的「金矽谷NO.26全球經貿中心」同樣備受矚目，基地約450坪，規劃為地上8層、地下4層的SC結構大樓，並以銀級綠建築高規格打造，前已有萬海航運、三商美邦、台塑集團、緯創等多家知名企業進駐周邊，也成為現今企業爭相進駐的理想地點。