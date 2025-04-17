陽明海運董事會通過 高雄港第70號碼頭續租20年

陽明海運（2609）17日董事會通過全資子公司鴻明船舶貨物裝卸承攬股份有限公司續租高雄港第70號貨櫃碼頭20年，以確保陽明海運亞洲區間航線穩定之船舶靠港與裝卸作業，提供高效率之運送服務；同時，為強化競爭力，董事會亦通過汰舊並新造貨櫃一批，以因應業務需求與提升客戶服務品質。

高雄港為陽明海運布建全球運輸服務網絡之重要轉運母港，自1980年起陽明海運即開始經營高雄港第70號貨櫃碼頭，藉由該碼頭鄰近市區之地理位置、便捷之國道交通與海運相關倉儲、堆場、貨櫃拖車等上下游供應鏈服務整合優勢，搭配現行第六貨櫃中心第108～111號碼頭之雙碼頭作業，可維持陽明海運全球航線轉運調派之營運彈性，亦滿足高雄港長短線經營之業務需求。

陽明海運董事會並通過老舊貨櫃汰售與年度新造櫃採購計畫，除降低維修成本與貨損風險外，更可因應業務需要與強化運輸量能。新造櫃採購預計可於2025年分批交付，包含各式一般標準乾櫃、冷凍貨櫃、及特殊貨櫃等，同時為落實陽明海運環境永續發展策略，新造櫃除使用竹木地板減少木材使用，降低森林砍伐與生態破壞外，貨櫃塗覆水性漆亦可有效減少揮發性有機化合物(Volatile Organic Compound)排放；此外，本批新造冷凍貨櫃規格將全面採用高節能效率之變頻壓縮機，可較傳統定頻式冷機降低電力消耗，另更將於部分冷凍機器率先填充低GWP(全球暖化潛勢)R513A環保冷媒，以實際行動進一步降低日常營運產生之溫室氣體排放。

面對航運市場經營環境快速變化，陽明海運將持續透過上下游資源整合，船隊與貨櫃資源更新，持續增進運輸效能以推動業務發展，強化全球航線服務網絡，提升營運韌性，實現提供卓越服務的承諾，邁向永續經營的未來。