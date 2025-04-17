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影／搶進內湖AI廊道 生技買方每坪近80萬進駐「金矽谷No.25」

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
達永開發機構創辦人暨董事長莊文欽（中）表示，美國關稅戰雖帶給全球政經出現不確定性，但危機的時候進場，反而買到的是平實的價格，但若幾個月後、危機變成轉機，反倒是（土地、建築）成本恢復，要購買房產、在價格上就比較困難；左為維科生技董事長呂世博。陳美玲/攝影
達永開發機構創辦人暨董事長莊文欽（中）表示，美國關稅戰雖帶給全球政經出現不確定性，但危機的時候進場，反而買到的是平實的價格，但若幾個月後、危機變成轉機，反倒是（土地、建築）成本恢復，要購買房產、在價格上就比較困難；左為維科生技董事長呂世博。陳美玲/攝影

AI與半導體產業的強勁帶動下，2024年台灣商用不動產市場全年成交量飆破1,800億元，創下歷史新高。同時受惠於全球AI產業的蓬勃發展，台灣科技業積極擴充產能並升級辦公環境，直接帶動了商辦、廠辦及廠房的需求。

達永開發機構創辦人暨董事長莊文欽17日表示，美國關稅戰雖帶給全球政經出現不確定性，但危機的時候進場，反而買到的是平實的價格，但若幾個月後、危機變成轉機，反倒是（土地、建築）成本恢復，要購買房產、在價格上就比較困難。

這波台灣企業對商辦、廠辦需求，隨著AI浪潮推進下持續擴大，尤其輝達（NVIDIA）先前已宣布積極尋覓在台設立總部的消息，更直接引爆了商辦市場的熱潮。

莊文欽指出，這股趨勢也推升了雙北市的商辦需求噴發，不僅海外台商回台有設廠、商辦需求，國內企業也有汰舊換新的需求，使得整體商用不動產市場呈現看漲格局。

莊文欽強調，美國希望製造業回流，但對企業來說，目前客戶端多是以分散經營風險的心態，營運以多角化布局為主，而非整個台灣供應鏈外移，因此他依舊看好國內廠辦、商辦市場，且他認為廠辦需求會超過商辦。

深耕內湖科技園區多年的耀達建設，1977年至今、「金矽谷」系列獲企業客戶好評；預計6月完工的「金矽谷No.25環球旗艦總部」，總銷約105億元，近期該棟15樓整層空間，被台灣生技產業新星「維科生技」以總價5.4億元購入15樓整層和15個車位共668.59坪，扣除車位後，每坪最高成成交價約79.56萬元，不僅創下區域新高單價，更凸顯了台灣產業對於優質商辦的強勁需求；目前該交易案實價登錄尚未揭露。

維科生技董事長呂世博表示，實際勘查士科、南軟及內科後，最後選擇以每坪最高近80萬元的價格進駐「金矽谷No.25」15樓，主要看好其位置、環境及產業三大優勢。

呂世博指出，該案鄰近未來「捷運環狀線東環段」與「民生汐止線」交會站約500米，未來交通便利性將大幅提升，串聯各大產業聚落。

「金矽谷 No.25環球旗艦總部」目前正積極申請美國綠建築LEED銀級認證；莊文欽指出，綠塞商辦大樓將展現環境永續發展，同時響應ESG企業永續經營發展理念，預計將為企業帶來多重優勢。

LEED認證建築重視減少碳排放、降低能源與用水消耗，「金矽谷 No.25」本身即具備高達72%的綠覆率，並規劃全棟省水設備、能源效率優化、雨水回收及太陽能板等再生能源，這些設計與LEED對生態、節能、減廢的要求高度契合。在經濟效益上，取得LEED認證有助於降低長期營運成本、提高資產價值，並吸引更多重視永續發展的企業主，進一步提升企業形象與品牌價值。

生技產業 矽谷

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