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東南亞正掀起銷美出貨潮 港務公司祭出獎勵金爭取貨源來台轉運美國

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導
面對東南亞正掀起銷美出貨潮，台灣港務公司將祭出2,000萬元以上的獎勵金，爭取貨源來台轉運美國，第2季東南季轉口櫃量並以起碼年增一成為目標。中央社
面對東南亞正掀起銷美出貨潮，台灣港務公司將祭出2,000萬元以上的獎勵金，爭取貨源來台轉運美國，第2季東南季轉口櫃量並以起碼年增一成為目標。中央社

美國對各國實施對等關稅，但自本月10日起合計75個國家有90天內的豁免期。面對東南亞正掀起銷美出貨潮，台灣港務公司將祭出2,000萬元以上的獎勵金，爭取貨源來台轉運美國，第2季東南季轉口櫃量並以起碼年增一成為目標。

台灣港務公司表示，在美國關稅90日豁免期內，排除中國大陸以外的75個國家將維持10%基準關稅，預期東南亞將產生轉單效應，目前銷美的出貨潮並正逐漸顯現出來。

該公司針對此一情況，準備以優先專案方式對經營台灣-美國航線的航商們像三大國輪業者長榮海運（2603）、陽明海運（2609）、萬海航運（2615），以及外籍航商如馬士基、地中海航運、日本ONE、達飛航運、韓新遠洋等等推出加碼獎勵措施，爭取東南亞貨源來台灣中轉美國。

獎勵措施是依據各航商去年4月份至6月份的東南亞來台中轉貨櫃量為標準，按增加數量訂出不同級數給予業者獎勵金；換言之，轉運櫃量越多給的獎金越高。港務公司評估此次加碼獎勵金經費預計會達2,000萬元以上，以去年第2季東南亞來台中轉櫃約11.8萬TEU估算，希望起碼有超過一成的增幅。

同時，港務公司並出，台灣現行總共有15條台灣-美國航線船班；其中，高雄港有13條、台北港有2條，將要求高雄港120、121號兩座公用碼頭和後線櫃場，和基隆港6座公營碼頭和後線櫃場優先投入支援，以提升台灣中轉貨櫃量。

東南亞 美國 關稅

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