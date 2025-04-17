搶母親節商機！新竹 SOGO 促銷加碼萬張購物金

面對全球經濟股市變動，民眾消費轉趨保守，迎戰新一波通膨壓力，新竹SOGO母親節促銷提前出擊，4月18日起加碼祭出萬張購物金、4月26日起6,000元送600元特別回饋全面放送，刷百貨聯名卡，最高享17.3%回饋；新竹SOGO店長祝平政表示：「新竹SOGO以實際行動穩定物價，從點數變現金、折扣優惠到回饋加碼三管齊下，幫民眾聰明消費，施展荷包放大術。」

新竹SOGO自4月18日起，於百貨APP推出點點換購物金活動，扣快樂購點數200點換100元購物金，每人可換5張，共限量1萬張，讓民眾輕鬆現領500元購物金；此外，母親節最重要的滿仟送百促銷，新竹SOGO也提前至4月26日起全面展開，百貨服飾單日累計滿6,000元送600元、大家電單筆滿10,000元送1,000元、珠寶/名瓷/施舒雅/冷氣空調單筆滿10,000元送500元，活動期間刷中信SOGO聯名卡綁定Happy Go Pay支付，最高享17.3%回饋。

美國關稅影響，美歐系保養、化妝品傳出可能喊漲，新竹SOGO店長祝平政 表示：「目前經濟情況快速變化，在漲價前先買起來，是非常務實的消費選擇。」本次母親節新竹SOGO網羅超過萬組美妝保養優惠組合，價格最低下殺4.5折，更祭出「買就送」優惠商品，如雅詩蘭黛「膠原修護抗老緊緻組」原價10,946元，優惠價5,500元下殺5折，再加贈特潤超導全方位修護露7ml、契爾氏「淡斑精華發燒組」原價6,811元，優惠價3,600元下殺5.3折，再加贈金盞花潔面泡泡凝露30ml，相當超值。

在一片上漲聲中，日系服飾品牌earth music & ecology、Samansa Mos2反其道而行，逆勢調降價格，降幅最高達14%，比飛日本買還划算，品牌於母親節檔期同步推出全面七折起，推薦網紗飛行夾克外套原價2,650元，優惠1,890元、高品質亞麻洋裝原價4,160元，優惠3,290元，喜愛日系簡約風格的顧客千萬不要錯過。

即將邁入夏季用電高峰，政府宣布延長高耗能家電汰換補助，現在正是家電升級的好機會，像是冷氣、冰箱與除濕機這類高用電產品，只要符合節能標章就能申請補助，新竹SOGO加深優惠力道，再加碼購買節能大家電單筆滿50,000元送1,000元電子十足抵用券，讓消費者輕鬆入手、安心省電。