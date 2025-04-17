共享客房＋直播室進公設 「嘉麗 WINNER」共享生活再進化

台中海線生活正在翻轉！即將落成啟用的清水國民暨兒童運動中心，讓周遭運動、親子與社區機能一次到位。正對運動中心的預售案「嘉麗WINNER」，除了坐擁地段基能優勢外，更以首見的共享客房與自媒體直播空間，開啟海線質感好宅的新篇章。

「建築品質，來自對細節的堅持。」出身工地主任的嘉麗建設董事長鄭偉毓強調，不管建坪多少，能住得安心就是唯一標準。正因如此，他從第一案起就不惜成本選用優質建材，並捨得投入，只為蓋出一間真正舒適的家，在「嘉麗WINNER」的設計規劃中，從內到外都展現他對每一分細節的執著與堅持。

呼應清水國民暨兒童運動中心白色建物框架，「嘉麗WINNER」外觀設計選擇了白色結構基調，並以柱體、屋頂、外樑交織出力量與美感的結構美學。弧形陽台中，更注入年輕、流線與運動張力。

「以陽光、空氣、寧靜為主軸，融入在建築的每一分細節！」鄭偉毓說，「嘉麗WINNER」每戶房間都設有對外窗，三房格局配置雙面免治馬桶；廚房標配近吸式排油煙機，能大幅降低油煙殘留。

全戶同步搭載熱交換空氣清淨系統，有效過濾PM2.5，並具備殺菌與節能功能。讓住戶從清晨洗漱到夜晚歇息，生活中每一刻都能與光、風作伴，享受被自然擁抱的舒適時光。

在建材選擇上，外窗選用CNS最高等級的抗風壓鋁窗，不僅能抵禦18級颱風的強風與暴雨，更能有效阻隔外界噪音，為住戶打造靜謐的生活堡壘。牆體部分則採用業界少見的實心石膏磚，具備優秀的隔音效能與調節濕度的功能，從建材開始守護家的品質，完美體現對建材品質的卓越追求。

「嘉麗WINNER」最大亮點之一，就是海線首見的「共享客房」設計。鄭偉毓說，因應現代家庭房間坪效精簡，專為親友來訪所打造的共享客房，可向社區預約使用，「像是奶奶來看孫子，就能多一分停留，延長彼此溫馨相聚時光。」

公設設有兩間「直播室」，提供自媒體工作者穩定網速、良好隔音的專業空間，創造工作與生活的無縫結合。另並規劃兩間「沉靜室」，讓住戶在繁忙生活中找到放空與靜心的角落，無需遠行，也能為自己保留片刻安靜。

房子不只是蓋好，更要住得好。鄭偉毓強調，嘉麗建設秉持「誠信、捨得、共贏」的理念，用良心打造住得安心的好宅。「先成就其他人，自然貴客盈門」他始終相信，品質與用心將帶來住戶的信賴回饋與市場口碑，也能為海線建築開啟質感新篇章。