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關稅股災引發房市觀望 專家一理由「進場好時機」

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖。圖／記者游智文攝影
房市示意圖。圖／記者游智文攝影

房市信心受近期股災牽動，市場觀望情緒升溫。信義房屋企研室專案經理曾敬德指出，此次股災為金融市場事件，短期難免出現資金調度壓力，有購屋需求的自住客，可趁現在市場競爭少，進場找尋CP值好屋。

曾敬德表示，雖然目前房市整體價格尚未出現明顯鬆動，少數投資人資金短缺無法短期補足時，可能會考慮「變現資產」的階段，包括出售不動產。

儘管不動產交易周期較長，難以即時補上股市虧損，但若這波留下資金缺口未能補足，最終仍可能釋出部分物件。尤其股市大漲若過度槓桿，如質押、信貸、融資、期貨等槓桿操作，很容易就出現資產受損，進而有資產變現壓力。

曾敬德表示，對於具備財務穩定、自備款充足的購屋者來說，股災正是積極看屋的好時機，因為競爭少，可以慢慢選擇，有機會用理想價格買到條件符合需求的房屋。

曾敬德指出，市場當前售屋物件慢慢增加，除了資金壓力外，房地合一稅制度亦為推動因素之一。不少屋主持有年限已達五年，適用20%稅率，或符合自用連續設籍滿六年的400萬免稅條件，售屋的誘因增加。整體來看，未來售屋物件可能持續增加，相對出售時競爭也比較多。

曾敬德提醒，現階段資本市場戒慎恐懼「現金為王」，應避免過度財務槓桿操作，購屋時選擇具有交易保障的專業仲介服務，才能在動盪中守住資產與交易安全。

壓力 房地合一稅 房市 股災

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