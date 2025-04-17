企業如何在關稅亂局中穩住 「兩大避險策略」保命必收

川普祭出對等關稅政策，短短數日撼動全球市場經濟，也影響就業市場表現，為協助企業在不穩定局勢中穩住戰力與人才，104人力銀行提出人才管理的兩大避險策略，協助企業保有適度的營運動能。

104人力銀行表示，策略一為「內部人才盤點與再分配」，企業平日即應掌握內部人才的專業技能與職務能力，適度盤點並比對各部門人才需求，彈性支援高產能或高需求單位，減少人員閒置與重疊，有助提升整體效率與強化團隊凝聚力，降低裁員所造成的信任與士氣損耗。

策略二則是採行「投資人才」的觀點。104人力銀行建議企業將人事費用與成本轉為「人才投資」的觀點，針對關稅風暴下的轉型需求提升員工技能，例如將部分工作時間轉為在職訓練，善用政府資源，安排數位轉型、AI工具應用、語言能力、或流程自動化等相關訓練。

根據104人力銀行2024年《人資F.B.I.研究報告》，疫情後的2021到2023年之間，主動投入人才培育資源的企業當中，有13.6%的企業出現超過20%以上的營收成長，將危機轉為長遠競爭力。

同時，104人力銀行也提出兩大工具，協助企業理性評估、支援決策，尤其企業面臨外部壓力、內部資源緊縮時，更應避免憑直覺做出人才調整。

工具一為「現金流壓力分析 + 人事支出彈性模擬」，企業可依不同情境設定營運安全期，如營收下降10%、20%、30%，現金流可撐多久、人事支出所占比重是否過高。另外，也可進一步思考，評估調整外包比例，或引進自動化工具，提升產能與效率，透過事前的精確計算與規劃，更明確掌握自身的「應變空間」。

工具二則是「善用政府補助與資源」，行政院已祭出880億元支持方案，待行政院院會通過特別條例草案後，送立法院審議。許多企業容易忽略政府現有的人才發展資源，如「產業人才投資方案」、「中高齡及高齡就業促進計畫」等，皆提供訓練或薪資補貼，協助企業人事調整壓力的同時，也能提升員工效能。建議企業將補助方案納入企業營運資源，模擬「不裁員並導入補助」是否仍可維持營運，幫助決策者理性判斷重要決策。