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關稅戰波瀾不斷裁員潮來了？人力銀行喊話企業這麼做

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

美國關稅戰波瀾不斷，造成全球產業供應鏈與經濟預期陷入高度不確定性，面對變局，104人力銀行指出，目前整體徵才市場狀況平穩，建議企業不急削減人事成本。

104人力銀行特別提到，回顧四年前疫情期間裁員後的復甦階段，企業經常面臨「人才補不回來」的困境，2023年人才平均招募天數為54.4天，若裁撤過急，恐影響企業未來接單與產能調配能力；現階段，企業應審慎盤點營運與人才需求並以「人才投資」角度厚實人才資本，提升長期競爭力，同時善用政府補助，透過現金流量化等工具模擬分析，理性應對不確定風險。

COVID-19疫情爆發初期，全球供應鏈受阻、營運停擺，部分企業為求生存調整人事結構。根據勞動部統計，2020年台灣最多有1,440家企業實施減班休息，影響人數超過3.1萬人。然而，這些短期措施雖有助於企業降低支出，但當疫情解封、商機快速反彈時，許多企業卻發現原有的人力已經流失，無法即時補足。

104人力銀行徵才資料庫顯示，疫情期間的工作數曾在2020年5月陷入谷底，僅有55.5萬個工作機會，但在2021年5月即攀升到85.2萬個，相當於在一年內出現49%顯著增幅，在報復性反彈的求才需求競爭下，企業便可能遭遇「招募困難」問題，眼睜睜看著復甦後的商機流失。

另外，104人力銀行於2024年發布《人資F.B.I.研究報告》也指出，2023年人才平均招募天數為54.4天，員工自願性離職率21.8%，皆高於疫情前水準，企業持續面臨無法補齊人才的窘境。

104人力銀行表示，人才養成不易，從招募、錄取、到職、上手，平均需約三至六個月時間，人才資本的重建遠比企業預期來得困難與緩慢，面對如今的貿易變局，104人力銀行呼籲企業汲取過往經驗，不應操之過急或輕易裁員而損害長期競爭力。

人力銀行 徵才 疫情 裁員

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