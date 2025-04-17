私法人掀打包購樓潮 承德路商辦砸逾5.66億元整棟帶走

受近期政府「打住不打商」影響，不少私法人將置產眼光看往商業不動產，甚至不惜砸重金整棟帶走，住商機構觀察台北地政雲，過去一年以來，台北市「打包式」購樓蔚然成風，如士林區承德路四段一處12樓商辦，去年底以5億6,688萬元由私法人整棟帶走。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，台北市士林區近期有北士科議題，加上商辦自用與出租皆頗具效益，因此讓此類不動產成私法人購置標的。

根據台北地政雲最新揭露，士林區承德路四段一棟商辦大樓，總坪數為1,167.8坪，屋齡11年，樓層為12樓，去年底整棟以5億6,688萬元成交，買方則為私法人，為承德路四段上，有實價以來總價次高之交易。

賴志昶分析，此案屋齡已達11年，北市此類整棟出售案例較顯稀缺，加上近期北士科議題豐富，還有北市商辦需求日益高漲，致使該案能吸引私法人進駐。