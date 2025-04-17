回溫了！3月預售房市燈號轉為穩定綠燈

住展雜誌發布最新北台灣新建案市場調查，3月房市燈號轉為代表穩定的綠燈，六大構成項目，預售屋推案量、新成屋戶數、成交組數、來客組數走升，待售建案數分數下降，議價率持平。

住展雜誌發言人陳炳辰分析，3月開始進入傳統房市旺季，還有329檔期到來，建商布局新案，風向球供給面指標預售屋推案量、新成屋戶數都較上月增加，其中新成屋戶數來到逾900戶，較前月增加400多戶。

3月預售屋推案量為800多億元，月增近200億元，以新北市板橋區兩個百億元指標案為亮點，超過50億元則在台北市大同區、桃園市中壢區。

指標建案每週平均來客組數、成交組數有所增加，來客組數為21.6組，成交組數是1.8組，為近兩季的高點，如台北市文山區、新北市三重區、桃園市龜山區的新案都有不錯表現，值得觀察是否逐步走出去年第四季開始的第七波打炒房政策與銀行申貸困難之陰霾。

開價與成交價之間仍在一成以內，代表沒有降價情勢，不過各地都見新案不再開出高價案例。台北市的議價率較高，在大安區、松山區仍有新案開價偏高，來到單坪150-200萬元。