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8家東琉線輪船業者說好一起漲價！公平會開出千萬罰單

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
圖為飛海3號輪。記者潘奕言／攝影
圖為飛海3號輪。記者潘奕言／攝影

公平交易委員會近日裁定，東港至小琉球航線的8家船公司聯合調漲船票價格，違反《公平交易法》中的禁止聯合行為規定，合計裁罰新台幣1,100萬元。其中藍白航運遭罰430萬元、泰富輪船250萬元，其餘6家公司各罰70萬元。

根據公平會調查，這些業者原本在111年底各自與小琉球的民宿業者競爭，推出低於市場行情的優惠票價，例如來回全票低於370元、半票低於200元。

不過，藍白航運與泰富輪船在同年12月召開兩次會議，並邀請另外六家業者派人參加，會中針對民宿優惠票與一般旅客票價的調整進行討論與協商。

會後，各業者透過「東琉線交通客船聯營處」持續內部協調，最終一致決議自112年1月起將民宿優惠票調高至來回全票370元、半票200元；同年4月起再將一般旅客票價調整為來回全票450元、半票225元，單程票則為全票250元、半票125元，所有公司均於約定日期實施相同票價。

公平會指出，這8家公司在東港到小琉球的航線市場占有率合計超過八成，聯合調漲票價的行為不僅扼殺原本的價格競爭，也導致市場票價整體上升，嚴重影響消費者權益與市場正常運作，因此依法開罰。

公平會提醒業者，聯合決定商品或服務價格、數量等行為，無論透過會議、通訊軟體或其他方式，都是《公平交易法》明令禁止的行為。為鼓勵民眾提供相關證據，公平會已提高檢舉聯合行為的獎金額度，若企業已涉違法，也可依「寬恕政策」主動申請減輕或免除處罰，盡早止損。

公平會 小琉球 票價

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