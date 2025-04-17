房市3月「假性」回溫？專家：小心經濟瘋狗浪、建商已不敢開高價

住展雜誌17日發布最新市調，3月住展風向球轉為代表穩定的綠燈，分數45.9分，受到329檔期帶動的影響，預售推案量、新成屋戶數、成交組數、來客組數均走升，不過銷售期仍拉長到半年以上，議價率持平，專家指，未來需要慎防經濟瘋狗浪，目前各地新案都不再開出高價案例。

住展雜誌發言人陳炳辰分析，3月進入傳統房市旺季，加上329檔期，建商布局新案，風向球供給面指標預售屋推案量、新成屋戶數都見月增，新成屋戶數來到逾900戶，較前月增400多戶，由於新成屋沒有預售低首付優勢，相對不吃香，得趁檔期跟隨進場，而大多控制在百戶以內，也可看出一定的謹慎態度。

3月預售推案量約800多億元，月增近200億元，但以329檔期上半場來說差強人意，去年與前年同期都達1,000~2,000億元，建商審時度勢不言可喻。

其中以新北市板橋區兩個百億元指標案為亮點，超過50億元則在台北市大同區、桃園市中壢區各有世座與威均建設新案，其餘能有數十億元案量者不到10案，若非有品牌實力、蛋黃地段的十足把握，低調為上。

需求方面，眼下以具備話題可望創造人氣的推案為主，追蹤指標建案每週平均來客組數、成交組數有所增加，來客組數為21.6組，成交組數是1.8組，為近兩季的高點，如台北市文山區、新北市三重區、桃園市龜山區的新案都有不錯表現，也值得觀察是否逐步走出去年第4季開始的第七波打炒房政策與銀行申貸困難之陰霾。

陳炳辰指出，雖然當前不乏人氣個案，但銷售時間都得拉長至半年以上，持續公開的新案與去化不及的舊案激發待售建案數在3月升至1,235案，為2021年10月以來新高。

過去3年的單月待售案數都在1200案以下，賣不完的窘況回到COVID-19階段，其中新北市待售案走增較多，本是住宅量體最大的縣市，而如板橋區、中和區、三重區、林口區等地一直有大案亮相，新案光顧著進場又難以完銷，只進不出徒增庫存壓力。

價格上，開價與成交價之間仍在一成以內，雖然代表沒有降價情勢，但各地都見新案不再開出高價案例，符合市場認知水位，亦見購屋方有買單意願，乃議價率未擴大的另一市況解讀。

其中台北市的議價率較高，在大安區、松山區仍有新案開價偏高，來到單坪150-200萬元，但買氣水往低處流，買盤較願意在100-120萬元出手，甚至還有9字頭的交易，分歧態度印證稍大的議價空間。

展望後市，陳炳辰指出，川普關稅政策引起全球股災，未來需要慎防經濟局勢瘋狗浪隨時來襲，加上銀行放貸依然謹小慎微，現階段央行恐也不會放寬打炒房限制，房市要完全重振買氣信心有難度。